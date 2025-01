W ramach rozejmu w Strefie Gazy władze Izraela zwolniły z więzień 90 Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci – podała w nocy z niedzieli na poniedziałek (19/20 stycznia) izraelska służba więzienna. Wcześniej Hamas uwolnił trzy przetrzymywane od 15 miesięcy zakładniczki.

Portal Times of Israel podkreśla, że w pierwszej fazie zawieszenia broni, które zaczęło obowiązywać w niedzielę przed południem (19 stycznia), z więzień zwolnionych ma zostać łącznie prawie 2 tys. Palestyńczyków.

W pierwszej grupie 90 osób, wypuszczonych z więzień pierwszego dnia rozejmu, jest 69 kobiet i dziewcząt oraz ośmiu niepełnoletnich chłopców – podał izraelski portal. Agencja Reutera informowała o 69 kobietach i 21 nastolatkach płci męskiej.

Agencja AFP podała, że jej dziennikarze widzieli, jak tuż po północy (czasu polskiego) dwa autobusy z zaciemnionymi szybami opuściły izraelskie więzienie Ofer na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu.

Służba więzienna przewiozła wcześniej autobusami Palestyńczyków, którzy mieli zostać uwolnieni, do więzienia Ofer. Tam izraelskie służby wraz z pracownikami Czerwonego Krzyża sprawdzili tożsamość tych osób, zanim zostały one wypuszczone – podał Times of Israel.

Hamas uwolnił w niedzielę trzy zakładniczki, porwane w czasie niespodziewanego ataku na Izrael 7 października 2023 roku. Romi Gonen, Emily Damari i Doron Steinbrecher zostały przewiezione do Izraela, gdzie spotkały się z krewnymi. Ich stan jest stabilny – poinformował personel szpitala, w którym otrzymują pomoc lekarską.

AFP podała, powołując się na wysokiego rangą urzędnika Hamasu, że uwolnienie kolejnych izraelskich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy nastąpi „w przyszłą sobotę”, 25 stycznia. Nie podano liczby zakładników, którzy zostaną uwolnieni tego dnia.

Zrujnowana Strefa Gazy

Wojna między Izraelem a Hamasem jest następstwem ataku tej organizacji i koalicji islamistycznych bojówek ją wspierających na Państwo Żydowskie, który został przeprowadzony 7 października 2023 r. W masakrze, której dokonali terroryści, zginęło ponad 1,2 tys. osób, w tym obywatele ponad 30 państw, a 251 osób zostało uprowadzonych do Strefy Gazy.

W reakcji na te wydarzenia Izrael rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę operację wojskową w Strefie Gazy. Według władz palestyńskich w jej wyniku zginęło ponad 46 tys. cywilów, a ponad 100 tys. zostało rannych. Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny, a większość mieszkańców musiała uciekać z domów.