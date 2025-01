Spis treści 1. Numery alarmowe i interwencyjne

Kuratorzy zatwierdzili dotąd ponad 4,8 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta z nich 181 tys. dzieci i młodzieży – poinformowało PAP Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go do kuratorium na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed.

Z danych z bazy wypoczynku prowadzonej przez MEN (stan na 16 stycznia 2025 r.) wynika, że kuratorzy oświaty zatwierdzili dotąd 4850 zgłoszeń wypoczynków w czasie tegorocznych ferii zimowych. Do korekty przekazano 382 zgłoszenia, a 450 czeka na zatwierdzenie. Liczba uczestników wypoczynków w kraju, organizowanych poza miejscem zamieszkania, wynosi ponad 90,6 tys. tys. Liczba dzieci wypoczywających na półkoloniach to ponad 80,6 tys., a za granicą – ponad 9,7 tys. Łącznie w zorganizowanym wypoczynku zimowym będzie uczestniczyło ponad 181 tys. dzieci i młodzieży.

Dane te nie są ostateczne dla tegorocznych ferii zimowych. Organizatorzy w dalszym ciągu mogą zgłaszać wypoczynki, które będą organizowane w późniejszych terminach, ze względu na różne terminy ferii w różnych województwach.

Dwutygodniowa zimowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 18 stycznia a 2 marca.

Od 18 stycznia do 2 lutego ferie będą mieć uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego. Uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieć ferie od 25 stycznia do 9 lutego. Od 1 lutego do 16 lutego na feriach przebywać będą uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego. Ferie dla uczniów z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego potrwają od 15 lutego do 2 marca.

Pod adresem: >>wypoczynek.men.gov.pl<< MEN z myślą o rodzicach stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku dzieci i młodzieży. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy organizator zgłosił turnus do kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę.

Kurator oświaty umieszcza w bazie wypoczynku tylko takie zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepisami prawa. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, który nie jest zamieszczony w bazie wypoczynku, jest organizowany nielegalnie.

Każdy rodzic lub opiekun logując się na stronie >>wypoczynek.men.gov.pl<< poprzez:

może sprawdzić czy dany wypoczynek jest zarejestrowany w Bazie wypoczynku. Jeśli jest, to można uzyskać informacje na temat organizatora wypoczynku oraz rodzaju, terminu, lokalizacji, liczbie uczestników i ramowym programie tegoż wypoczynku.

Rodzicom i opiekunom polecamy zakładkę >>rodzice<<. Warto także zapoznać się z:

poradnikiem bezpiecznego wypoczynku,

czy też informacjami na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego ferii zimowych 2025

Sprawdź autokar

Przypominamy także o możliwości sprawdzenia autokaru poprzez stronę:

>>bezpiecznyautobus.gov.pl<<, a także zapoznanie się z tekstem >>bezpieczna podróż autobusem<<. W załącznikach do tekstu znajdą Państwo wykaz punktów kontroli autobusów.

Ferie zimowe poza granicami Polski

W przypadku wypoczynku organizowanego poza granicami naszego kraju podajemy przydatne strony internetowe: