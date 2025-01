Według prognoz długoterminowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na przełomie stycznia i lutego średnia temperatura niemal w całym kraju będzie powyżej wieloletniej normy. Więcej niż zwykle w tym okresie ma być też deszczu.

Według map meteorologicznych IMGW w drugim tygodniu stycznia (13.01-19.01) średnia temperatura będzie powyżej normy z wyjątkiem południowych krańców Polski. Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 do minus 5 st. C na południu kraju, 1-2 st. C w centrum i 3 st. C na Pomorzu. Temperatura maksymalna na Pomorzu wyniesie 6 st. C. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie i na południu kraju, 2-3 st. C i w rejonach górskich, m.in. w woj. małopolskim – 1 st. C.

Prognozowana suma opadów wyniesie maksymalnie do 12 mm na południu Polski, do 10 mm na Warmii i Mazurach i do 5 mm na północnym zachodzie. W drugim tygodniu stycznia suma opadów będzie powyżej normy, z wyjątkiem zachodnich krańców.

Zgodnie z prognozami synoptyków IMGW, w trzecim tygodniu stycznia (20.01-26.01), gdy rozpoczyna się sezon ferii zimowych, temperatura minimalna wyniesie minus 4 st. C w rejonach podgórskich, minus 1 st. C na Warmii i Mazurach do 0 st. C w centrum kraju i 2 st. C na Pomorzu.

Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C na południu Polski, najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, około 3 st. C i na północnym wschodzie Polski minus 3-4 st. C. W całym kraju przewiduje się temperaturę powyżej normy.

Prognozowana suma opadów wyniesie do 8 mm na Warmii i Mazurach, 3-4 mm w centrum kraju i około 6 mm na południu, gdzie przewiduje się opady meteorologiczne poniżej normy.

Zgodnie z modelami długoterminowymi IMGW na przełomie stycznia i lutego (27.01-02.02) temperatura minimalna wyniesie minus 5 st. C na południu i w rejonach górskich, minus 1 st. w woj. lubelskim i warmińsko-mazurskim, 0 st. C w centrum i około 1-2 st. C na Pomorzu.

Prognozowana jest temperatura powyżej normy w cały kraju z wyjątkiem rejonów górskich. Maksymalnie wyniesie ona około 5-6 st. C na południu Polski i na północnym zachodzie, około 3 st. C w rejonach górskich, 3-4 st. C na północnym wschodzie i 5 st. C w centrum.

Sumę opadów prognozuje się na 6 mm na południowych krańcach Polski i na północnym wschodzie, około 4 mm na południu i 4-5 mm w centrum.

Jak informuje IMGW, w lutym „w całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020”.

W pierwszym tygodniu lutego (03.02-09.02) Instytut szacuje, że średnia temperatura będzie powyżej normy w północno-zachodniej Polsce, gdzie wyniesie 6 st. C. W centrum prognozuje się temperaturę 4 st. C. Najchłodniej na wschodzie, 2-3 st. C.

Temperatura minimalna wyniesie minus 5 st. C w rejonach górskich, od minus 2 do minus 0 st. C w centrum, 1-2 st. C na Pomorzu i minus 1 st. C na wschodzie Polski.

Suma opadów według map meteorologicznych IMGW wyniesie do 12 mm na północnym zachodzie, 11 mm w rejonach górskich, 10 mm na Warmii i Mazurach i 8-7 mm w centrum.

Prognozuje się opady powyżej normy na północy kraju (Pomorze, Warmia i Mazury) i na południu Polski (woj. opolskie i woj. małopolskie).

W drugim tygodniu lutego (10.02-16.02) IMGW podaje, że temperatura powyżej normy będzie na Pomorzu i w woj. świętokrzyskim.

Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C na Dolnym śląsku, 6 st. C na zachodnich krańcach kraju, 4-5 st. C w centrum, 5-6 st. C na Pomorzu i 3-4 st. C na Mazurach.

Temperatura minimalna wyniesie minus 5 st. w rejonach górskich, minus 1 – minus 2 st. C w centrum i od 2 st. C na Pomorzu do 0 st. C na Warmii i Mazurach.

Prof. Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, powiedział PAP, że „w wyniku obecnej zmiany klimatu możemy spodziewać się, że coraz cieplejsze, a co za tym idzie wilgotniejsze powietrze znad Atlantyku, będzie się co jakiś czas zderzać z chłodnymi masami atmosfery z północy, prowadząc nawet do obfitych opadów białego puchu”. Dodał, że „coraz częściej występujące podmuchy ciepła z południa skutecznie skracają okresy zalegania śniegu w naszym krajobrazie”.

– Stąd najlepszym miejscem na znalezienie śniegu będą wysokie góry, a globalne ocieplenie coraz bardziej obniża szanse na trwałą pokrywę w ich dolnych partiach

– zaznaczył.

Ekspert przypomniał, że „Atlantyk jest obecnie niewiele chłodniejszy niż na początku rekordowo ciepłego 2024 r., a to właśnie on kształtuje pogodę w Polsce – silne wiatry wiejące znad tego akwenu potrafią przynosić ciepło i opady deszczu, więc być może, podobnie jak w lutym 2024 r., nasz krajobraz wypełni się wodą”.

Ferie zimowe odbędą się w czterech terminach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach zależnie od województwa nastąpi między 20 stycznia a 26 lutego. Od 20 stycznia do 2 lutego ferie będą mieć uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego. Uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieć ferie od 27 stycznia do 9 lutego. Od 3 lutego do 16 lutego na feriach przebywać będą uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Ferie dla uczniów z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego potrwają od 17 lutego do 2 marca.

LUTY

MARZEC