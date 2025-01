Największa inwestycja powiatu żagańskiego oddana oficjalnie do użytku. To przebudowa drogi numer 1064F wraz z czterema mostami. Inwestycja kosztowała ponad 90 milionów złotych. Znaczna część środków pochodzi z dofinansowania.

Zadanie obejmowało odcinek od ulicy Żelaznej w Żaganiu przez Trzebów do Rudawicy. – Arteria prowadzi aż do granicy województwa. To ważny ciąg komunikacyjny dla regionu. Cieszy nas, że mieszkańcy Żagania, ale i pobliskich miejscowości mogą korzystać już z nowej drogi i mostów. Tym samym poprawia się bezpieczeństwo na drodze – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

– Zakres wykonanych robót był ogromny. Poza tym jest to unikatowa konstrukcja – zaznacza Łukasz Ryng kierownik projektu i przedstawiciel wykonawcy :

– Ten most usprawni także komunikację pomiędzy jednostkami wojskowymi w pobliskiej okolicy – mówi major Paweł Rawski komendant Wojskowej Komendy Transportu z Wrocławia:

Dodajmy, że oddana inwestycja, to oprócz czterech przepraw 11 kilometrów nowej nawierzchni.