W Brzeźnicy w powiecie żagańskim po dawnej drewnianej konstrukcji nad rzeką nie ma już miejsca. W jej miejsce stanął nowy most, który właśnie został oficjalnie oddany do użytku. Zadanie kosztowało 3 miliony złotych.

Inwestycję zrealizowano przy wykorzystaniu dofinansowania. Dotychczas rolnicy chcąc przejechać ciężkim sprzętem w czas żniw musieli korzystać z objazdów, bowiem stara kładka na to nie pozwalała. Obecnie nie ma ku temu przeszkód, bo most ma nośność 30 ton. – Dla mieszkańców Brzeźnicy i pobliskich miejscowości to ważny dzień. To także zwiększenie bezpieczeństwa kierujących pojazdami. Jak mówi starosta żagański Anna Michalczuk takich mostów w okolicy jest jeszcze kilka. – Czekamy na środki, aby móc dalej pracować – podkreśla szefowa powiatu: