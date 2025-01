Żarski magistrat otrzymał dofinansowanie do dwóch projektów. To termomodernizacja budynku sali sportowej Promień oraz dwóch obiektów przedszkolnych. Środki zewnętrzne na wykonanie tych zadań to kwota 4,5 miliona złotych.

Prace przy budynku sali Promienia obejmować będą szeroki zakres. – Cieszą nas te pieniądze, bo dzięki nim możemy sobie pozwolić na więcej. Bez wątpienia będzie to zupełnie inny obiekt po zakończeniu robót – mówi burmistrz Edyta Gajda:

– Chcemy także, aby miejskie przedszkola prezentowały się należycie. To również przyszłe oszczędności w utrzymaniu placówek – zaznacza włodarz Żar:

Otrzymane dofinansowanie to koło 80 procent szacowanej sumy inwestycji.