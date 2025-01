Żarski magistrat otrzymał dofinansowanie z programu ministerialnego „Aktywna szkoła”. Środki zewnętrzne wraz z wkładem własnym urząd przeznaczył na zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej numer 5.

Łączna suma przekazana na ten cel to ponad 28 tysięcy złotych. – Cieszy nas, że podopieczni tej placówki będą mieli więcej sprzętu do wykorzystania na zajęciach z wychowania fizycznego. To inwestycja w ich rozwój – mówi rzeczniczka ratusza Agnieszka Zychla:

– Naszą rolą jako organu prowadzącego jest wspierać wszelkie działania zmierzające do poprawy warunków nauki dzieci – zaznacza Agnieszka Zychla:

Dodajmy, że placówka jest jedyną żarską szkołą podstawową biorącą udział w projekcie „Aktywna szkoła”.