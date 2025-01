Ogłoszono powstanie nowego stowarzyszenia politycznego „Wspólne Jutro”, którego prezeską została posłanka klubu Lewicy Daria Gosek-Popiołek.

24 października wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, senatorka Anna Górska oraz posłanki Joanna Wicha, Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek zdecydowały o opuszczeniu partii Razem. Przekazały, że pozostaną w klubie Lewicy, ale nie zapiszą się do żadnej partii.

– zapowiedziały we wspólnym oświadczeniu.

Platformą okazało się ogłoszone w sobotę (11 stycznia) stowarzyszenie polityczne „Wspólne Jutro”. Jego prezeską została posłanka Daria Gosek-Popiołek, zaś wiceprezeską radna miasta stołecznego Warszawy Martyna Jałoszyńska.

Gosek-Popiołek oceniła, że „Wspólne Jutro” jest „otwarte na wszystkich, którzy wierzą w bardziej sprawiedliwą, lepszą Polskę i samorząd”. Jak mówiła, członkowie stowarzyszenia chcą działać na wielu płaszczyznach.

– dodała.

Wiceprzewodnicząca Jałoszyńska tłumaczyła, że lewica „powinna szukać nowych sposobów działania, a nie dzielić się na kolejne mniejsze podmioty” – stąd decyzja o utworzeniu stowarzyszenia, zamiast nowej partii politycznej.

– powiedziała.

– Chcemy, żeby to stowarzyszenie było takim miejscem, gdzie szukamy wspólnie porozumienia, gdzie szukamy nowych punktów, w których możemy się przecinać i nawiązywać nowe współprace. Nie musimy zgadzać się we wszystkim w stu procentach. Chodzi o to, żeby wspólnie współpracować nad rzeczami, które nas łączą, także ze środowiskami, z którymi do tej pory nie mieliśmy okazji współpracować, a teraz może się to uda