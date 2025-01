W woj. lubuskim rośnie liczba stref ochronnych dla ptaków, głównie szponiastych. W 2014 r. było ich 180, a w zeszłym roku już 250. To znak, że tego typu forma ochrony przyczynia się do wzrostu liczebności najbardziej zagrożonych gatunków ptaków – poinformował PAP z-ca dyr. RDOŚ w Gorzowie Wlkp. Michał Bielewicz.

Do gatunków szczególnej troski należą obecnie: rybołowy, bieliki, orły przednie, gadożery, kanie, orliki, sokoły wędrowne, bociany czarne oraz niektóre gatunki sów.

– Wzrost liczby takich stref w regionie o 70 w ciągu 10 lat to przykład wzorowo realizowanej ochrony strefowej, ale i polepszenia warunków środowiska i zdolności adaptacyjnych samych ptaków

– powiedział PAP Bielewicz, który jest także Regionalnym Konserwatorem Przyrody.

Dodał, że rosnąca liczba stref to efekt większego zaangażowania leśników, ornitologów i pracowników służb ochrony przyrody w wyszukiwanie nowych gniazd ptaków i zgłaszania ich lokalizacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu zapewnienia im formalnej ochrony.

– Bez wdrożenia ochrony strefowej nie udałoby się z pewnością skutecznie zabezpieczyć wielu biotopów lęgowych najrzadszych gatunków ptaków oraz zapewnić wysokiego sukcesu rozrodu i przeżywalności młodych, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji takich gatunków jak rybołowy, bieliki, kanie rude, bociany czarne czy sokoły wędrowne gniazdujące w lasach

– zaznaczył PAP Bielewicz.

W Polsce specjalne strefy ochronne można tworzyć dla 11 gatunków ptaków szczególnie zagrożonych wyginięciem. Są to tzw. ostoje tych zwierząt. Takie obszary są podzielone na strefy ochrony całorocznej o promieniu do 100 lub 200 m od gniazda (w zależności od gatunku) oraz strefy ochrony okresowej o promieniu do 500 m.

Oprócz wielkości stref, różnią się one terminem obowiązywania; strefy ochrony okresowej są skorelowane z terminem rozrodu i wychowu młodych, natomiast strefy całoroczne funkcjonują przez cały czas.

– Strefy stanowią doskonałe narzędzie ochrony i zabezpieczenia zarówno miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków, jak również zabezpieczają ptaki przed ich płoszeniem i niepokojeniem w kluczowym dla nich okresie toków i lęgów

– ocenił Bielewicz.

W tego typu strefach obowiązują ograniczenia i zakazy, takie jak m.in. zakaz przebywania osób do tego nieuprawnionych czy zakaz wycinania drzew lub krzewów, dokonywania zmian stosunków wodnych oraz wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.

W woj. lubuskim, w ub. roku ustalono 250 stref dla ochrony ośmiu gatunków ptaków. Najwięcej dla ochrony orła bielika – 124 oraz bociana czarnego – 44 i kani rudej – 35. Gatunkiem dla którego wyznaczono najmniej stref jest obecnie puchacz.