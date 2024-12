Remont kościoła w Wawrowie przyczynił się do sensacyjnego odkrycia. Prace, których głównym celem było odrestaurowanie świątyni ujawniły nie tylko piękno sakralnego obiektu, ale i jego bogatą historię.

W 2021roku na wschodniej ścianie świątyni odkryto gotyckie freski przedstawiające św. Jerzego oraz najprawdopodobniej Złożenie Pana Jezusa do Grobu. Gotyckie malowidła ścienne są wyjątkowo cenne pod względem artystycznym, historycznym i naukowym. Obecnie z powodu prowadzonych prac remontowych kościół jest zamknięty dla wiernych.

– Freski odkryliśmy podczas remontu, przede wszystkim na ścianie północnej kościoła. Mniej malowideł ujawniono na ścianie południowej – tłumaczy ks. Andrzej Kołodziej, proboszcz w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie. – Dużą niespodzianką było to, co znaleziono na ścianie zachodniej, nad chórem

– przyznaje proboszcz.

Cała historia być może nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie konserwator, który w 2016 r. zlecił zrobienie odkrywek, z racji planowanego remontu świątyni. Waśnie wtedy, na ścianie północnej, odkryto pierwszy z fresków.

– Freski przedstawiają pewną historię – wyjaśnia proboszcz. – W górnej części kościoła znajduje się historia Chrystusa, na ścianie północnej mamy biczowanie Jezusa, na ścianie wschodniej – w czasach protestanckich wybito okna, więc bezpowrotnie straciliśmy to, co się tam znajdowało, dalej jest złożenie do grobu, zaś na ścianie południowej mamy zmartwychwstanie i wniebowstąpienie