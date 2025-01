Wracająca z urlopu para emerytów ukryła w przyczepie kempingowej i przemyciła z Hiszpani do Polski narkotyki warte 4 mln zł. Oboje trafili do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia.

57-latek i 71-latka wybrali się w podróż po Europie. Celem była Hiszpania. Po drodze odwiedzili wiele europejskich miast. Noce spędzali w zabranej ze sobą przyczepie kempingowej. Jak się później okazało, przystanki miały uwiarygodnić ich urlop.

W jednej z hiszpańskich miejscowości oprócz zwiedzania i plażowania nabyli blisko 60 kg marihuany. Susz schowali w konstrukcji przyczepy kempingowej i ruszyli do Polski.

Proceder rozpracowali kryminalni ze Śródmieścia. W Milanówku pod Warszawą zatrzymali kierującego dostawczym renault z przyczepą kempingową. Samochodem podróżowała para. Oboje twierdzili, że wracają z wakacji. Na pierwszy rzut oka w aucie i przyczepie nie było śladów narkotyków.

– Po szczegółowym sprawdzeniu okazało się, że ściany przyczepy kempingowej wypełnione są workami z marihuaną

– przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy.

Policjanci zabezpieczyli blisko 60 kg marihuany o czarnorynkowej wartości blisko 4 mln zł.

Urlopowicze przemytnicy byli zaskoczeni. Tłumaczyli policjantom, że w trakcie podróży ktoś bez ich wiedzy schował narkotyki w przyczepie, a oni niczego nie zauważyli.

Policjanci im nie uwierzyli, podobnie prokuratura i sąd. 71-letnia mieszkanka Milanówka i 57-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego usłyszeli zarzuty przewiezienia do Polski znacznej ilości narkotyków i zamiaru wprowadzenia ich do obrotu.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście i zastosował trzymiesięczny areszt. Może im grozić do 20 lat więzienia.