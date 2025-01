Lubuska Policja zasiliła swe szeregi 34 nowymi funkcjonariuszami, którzy w środę (8 stycznia) złożyli uroczyste ślubowanie. Po odbyciu szkolenia trafią do Zielonej Góry i Gorzowa, Krośna Odrzańskiego, Międzyrzecza, Nowej Soli, Słubic, Świebodzina, Żagania oraz Żar.

Ogromne emocje towarzyszyły 34 nowo przyjętym policjantom, którzy w środę (8 stycznia) powtarzając słowa roty, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Już niebawem adepci trafią na kurs podstawowy do szkoły Policji, gdzie poznają tajniki służby. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w swojej macierzystej komendzie. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, a także podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wielkopolskim – inspektorowi Jerzemu Czebreszukowi.

– Od dziś również Wy – jako nowa generacja funkcjonariuszy – będziecie współtworzyć wizerunek oraz przyszłość Policji – mówił podczas uroczystości komendant. – Wasze decyzje będą wpływać na życie mieszkańców Ziemi Lubuskiej, którzy każdego dnia liczą na Waszą pomoc, bezinteresowność i ochronę. Pamiętajcie, że w centrum policyjnych działań zawsze stoi człowiek. Bez względu na okoliczności, naszym zadaniem jest nie tylko egzekwowanie prawa, ale przede wszystkim budowanie zaufania i partnerstwa z obywatelami. Nasza służba wymaga zatem empatii, szacunku i gotowości do niesienia pomocy. W tych trudach nie jesteście jednak sami. Każdy z Was może liczyć na wsparcie przełożonych, starszych kolegów, a zwłaszcza swoich bliskich. To oni często będą dla Was siłą i motywacją