Za tydzień ruszy kampania wyborcza. Marszałek Sejmu podał już datę wyborów, ale zarządzi je 15 stycznia i wtedy będzie można zacząć wykonywać czynności z kalendarza wyborczego. Najpierw trzeba będzie zarejestrować komitet, potem zebrać 100 tys. podpisów poparcia i zgłosić kandydata na prezydenta.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w środę (8 stycznia), że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a jeśli konieczna będzie ich druga tura, będzie miała miejsce 1 czerwca.

Formalnie marszałek Sejmu zarządzi wybory prezydenckie za tydzień – w środę, 15 stycznia – i gdy jego postanowienie zostanie opublikowane ruszy kampania wyborcza. Hołownia zapewnił w środę, że postara się, by to postanowienie jak najszybciej znalazło się w Dzienniku Ustaw.

W związku z tym, że termin wyborów prezydenckich to 18 maja, kalendarz wyborczy będzie stanowił, że do 24 marca (poniedziałek) będzie czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta.

Wybory prezydenckie różnią się od innych tym, że komitety wyborcze mogą być tworzone wyłącznie przez wyborców, a nie przez partie polityczne czy ich koalicje.

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.

Po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla kandydata pełnomocnik komitetu wyborczego zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Dopiero po rejestracji komitetu przez PKW może on prowadzić agitację.

Kolejnym krokiem prezydenckiej kampanii wyborczej będzie zgłoszenie kandydata na prezydenta – będzie na to czas do 4 kwietnia (piątek) do godz. 16.

Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego.

Do 14 kwietnia (poniedziałek) utworzone będą musiały zostać obwody głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

18 kwietnia (piątek) minie termin na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Do 28 kwietnia (poniedziałek) komisarze wyborczy powołają obwodowe komisje wyborcze; do tego czasu trzeba też będzie podać do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Tego dnia minie też termin na podanie do wiadomości wyborców danych o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta.

Od 3 maja (sobota) do rozpoczęcia ciszy wyborczej o północy z piątku 16 maja na sobotę 17 maja publiczne telewizja i radio będą nieodpłatnie nadawać audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.

Do 5 maja (poniedziałek) wyborcy z niepełnosprawnością i ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, będą mogli zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, a także zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego. Do 9 maja (piątek) będzie czas na składanie wniosków ws. głosowania przez pełnomocnika.

Do 13 maja (wtorek) wyborcy przebywający za granicą będą mogli zgłaszać się ws. dopisania do spisu wyborców za granicą, zaś 15 maja (czwartek) minie termin składania wniosków o zmianę miejsca głosowania w kraju oraz pobierania zaświadczeń o prawie do głosowania w dowolnym obwodzie.

O północy 16 maja skończy się kampania wyborcza i rozpocznie się cisza wyborcza.

W niedzielę, 18 maja w godz. od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w wyborach prezydenckich.

Jeśli konieczna będzie druga tura, to na ponowne głosowanie pójdziemy w niedzielę 1 czerwca.

Prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Prezydentem może zostać polski obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat.

Polecane artykuły, dotyczące wyborów prezydenckich znajdziecie pod grafiką