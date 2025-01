Przedstawiając program polskiej prezydencji, minister ds. UE Adam Szłapka podkreślał, że Europa powinna odejść od gospodarki „zakazów, nakazów i nadmiernych regulacji” na rzecz takiej, która będzie konkurencyjna. Bez tego nie będziemy w stanie inwestować w nasze bezpieczeństwo – wskazał.

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej rozpoczęła się 1 stycznia i potrwa do końca czerwca. Przedstawiając jej program w środę w Sejmie, minister ds. UE podkreślał, że prezydencja nie może być celem w samym sobie.

– To narzędzie, który służy do realizacji polityki

– wskazywał Szłapka.

Przestawiając siedem wymiarów bezpieczeństwa, które są priorytetami Polski, Szłapka podkreślał, że naszemu państwu zależy m.in. na wzmocnieniu zdolności obronnych UE oraz jej zewnętrznej granicy.

– Ale nie będziemy w stanie w to inwestować (…), jeśli nie będzie nas na to stać. Europa znowu musi być konkurencyjna

– podkreślił.

– To, co chcemy zaproponować w czasie naszej prezydencji (…) to odejście od gospodarki zakazów, nakazów i nadmiernych regulacji, na rzecz inwestycji w nowe technologie, w nowe źródła energii, w zachęty dla przedsiębiorców do inwestowania