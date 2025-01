W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyła się gala inaugurująca prezydencję Polski w Radzie UE. Jeśli Europa będzie bezsilna, nie przetrwa – mówił premier Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa ocenił, że nie ma lepszego czasu na polskie przywództwo w UE.

Uroczystość, którą uświetnił występ Orkiestry i Chóru Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod batutą Radzimira Dębskiego, była oficjalnym rozpoczęciem przewodnictwa Polski w Radzie UE. Formalnie Polska objęła prezydencję 1 stycznia.

– Europo, masz szczęście, że w tym bardzo trudnym momencie naszej historii, to Polska będzie wypełniała misję prezydencji, bo my w Polsce dobrze wiemy, że trzeba odnaleźć w sobie siłę, nadzieję i wiarę we własne siły i trzeba odnaleźć na nowo sens wolności i sens tego wszystkiego czym jest Europa