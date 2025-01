Potwierdzono tożsamość osób znalezionych w ruinach zawalonej kamienicy w Cieszynie. To mieszkający w niej 46-letni mężczyzna oraz 78-letnia kobieta – powiedział w środę (8 stycznia) PAP rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej prok. Paweł Nikiel.

29 grudnia, prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu, została zniszczona kamienica. Pod gruzami zginęły dwie osoby. W miniony czwartek śledczy otrzymali wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar, z których wynikało, że ponieśli „gwałtowną śmierć w wyniku urazu termicznego”. Aby ustalić ich tożsamość niezbędne były badania.

– Mamy już potwierdzone, że byli to mieszkańcy kamienicy: 46-letni mężczyzna oraz 78-letnia kobieta

– powiedział prokurator Nikiel.

Jak dodał, śledczy z biegłymi nie rozpoczęli jeszcze oględzin miejsca katastrofy.

– Czekamy na taką możliwość

– powiedział prokurator.

Trwają tam prace nad zabezpieczeniem dwóch kamienic, które sąsiadowały ze zniszczonym budynkiem. Dopóki się nie zakończą, będzie tam zbyt niebezpiecznie.

Bielska prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie katastrofy. Śledczy badają ją pod kątem art. 163 par. 1 i 3 Kodeksu Karnego. Mowa w nim jest o sprowadzeniu zagrożenia życia lub zdrowia wielu poprzez spowodowanie pożaru lub eksplozji materiałów łatwopalnych. Zagrożone to jest karą od roku do 10 lat więzienia.

Prokurator Nikiel powiedział, że śledczy rozważają rożne hipotezy, co mogło doprowadzić do katastrofy. Dopiero szczegółowe oględziny z udziałem biegłych dadzą odpowiedź na pytanie, jak doszło do tragedii.