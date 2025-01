Nie ma najmniejszej szansy na to, by Kanada stała się częścią Stanów Zjednoczonych – napisał w mediach społecznościowych premier Kanady Justin Trudeau, komentując wypowiedzi amerykańskiego prezydenta-elekta Donalda Trumpa na temat aneksji Kanady.

– Nigdy, absolutnie nigdy Kanada nie stanie się częścią USA

– napisał Trudeau w swoim francuskim wpisie na platformie X. W wersji angielskiej Trudeau napisał ostrzej, „nie ma nawet najmniejszego cienia szansy, że Kanada stałaby się częścią USA”.

Podkreślił, że pracownicy i społeczności obu krajów korzystają na tym, gdy Kanada i USA są największymi partnerami handlowymi i w sprawach bezpieczeństwa.

Kanadyjskie media cytowały wcześniejszą wypowiedź Trumpa z wtorku, którą publiczny nadawca CBC określił jako „napuszoną”, na temat tego, że jako prezydent rozważyłby użycie „siły ekonomicznej”, by wymusić na Kanadzie przyłączenie się do USA. Później przyznał, że nie ma prawa dołączyć do USA żadnego kraju. Nadal jednak powtarzał wcześniejsze twierdzenia o tym, że USA jakoby gospodarczo wspierają Kanadę.

Wtorkowy wpis Trudeau był jego pierwszym ostrym komentarzem na temat wypowiedzi Trumpa, który od wygranych w listopadzie ub.r. wyborów mówi o Kanadzie jako „51 stanie” i zarzucał Kanadzie, że wykorzystuje gospodarczo i politycznie USA. Trudeau w poniedziałek ustąpił ze stanowiska lidera Partii Liberalnej i będzie sprawował tę funkcję, jak również funkcję premiera, do czasu wyboru nowego przywódcy partii.

Trump, który zapowiadał już wcześniej 25 proc. cła na towary z Kanady, mówił we wtorek, że USA „nie potrzebują” importu towarów motoryzacyjnych z Kanady, a także drewna budowlanego i produktów mleczarskich. Według danych amerykańskich, w 2022 r. Kanada sprzedała w Stanach towary o wartości 614,3 mld dolarów kanadyjskich, USA są też największym odbiorcą kanadyjskiej ropy.

To właśnie do takiego importu odnosił się Trudeau i jego ministrowie, którzy po amerykańskich wyborach spotykali się z Trumpem i jego doradcami, by uświadomić prezydentowi-elektowi skalę amerykańskiej zależności od wymiany handlowej z Kanadą.

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly napisała we wtorek na platformie X, ze „komentarze prezydenta-elekta Trumpa wykazują całkowity brak zrozumienia tego, co czyni z Kanady silny kraj. Nasza gospodarka jest silna. Nasz naród jest silny. Nigdy nie ustąpimy w obliczu gróźb”.

Jednym z ważnych elementów mitu założycielskiego Kanady jest udany odwet na USA atakujących w 1812 r. ówczesną brytyjską kolonię. Brytyjskie oddziały pomaszerowały w 1814 r. na Waszyngton i w odwecie za podpalenia na terenie Kanady, podpalili w sierpniu 1814 r. m.in. Biały Dom i Kapitol. Amerykański prezydent James Madison, politycy i wojskowi dowódcy uciekli z Waszyngtonu. Pożary ugasił silny deszcz.