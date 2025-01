Prezydent elekt Donald Trump oświadczył we wtorek (7 stycznia), że nie może wykluczyć użycia siły, by zrealizować swoje cele kontroli nad Grenlandią i Kanałem Panamskim. Wykluczył użycie siły wobec Kanady, lecz zapowiedział zastosowanie presji ekonomicznej oraz przemianowanie Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską.

Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie podczas wtorkowej konferencji prasowej na Florydzie, czy może zapewnić że nie użyje przemocy, by objąć kontrolę nad Grenlandią i Kanałem Panamskim.

– Nie mogę tego zapewnić, jeśli chodzi o Panamę i Grenlandię, ale mogę powiedzieć to: potrzebujemy ich dla bezpieczeństwa gospodarczego

– powiedział Trump.

Dopytywany, po raz kolejny, czy zobowiąże się do powstrzymania użycia siły, odparł, że nie może tego zrobić.

– dodał.

Trump stwierdził, że zbudowana przez Amerykę przeprawa jest „kontrolowana” przez Chiny, władze Panamy złamały obowiązującą umowę dotyczącą przywrócenia kontroli nad Kanałem i że od amerykańskich statków oraz okrętów pobierane są większe opłaty tranzytowe.

Mówiąc o Grenlandii, Trump powiedział, że Ameryka potrzebuje największej wyspy świata „ze względów bezpieczeństwa narodowego” i dodał, że nie jest wcale pewne, czy Dania posiada do niej prawo.

– Ale nawet jeśli ma, powinni z tego zrezygnować, ponieważ potrzebujemy tego dla bezpieczeństwa narodowego. To jest dla wolnego świata. Mówię o ochronie wolnego świata. Popatrzysz – nie potrzebujesz nawet lornetki – na zewnątrz i widzisz wszystkie statki z Chin. Masz wszędzie rosyjskie statki. Nie pozwolimy na to

– powiedział Trump.

Zagroził przy tym, że jeśli Dania się nie zgodzi, może obłożyć ją „cłami na bardzo wysokim poziomie”.

Dodał, że sami Grenlandczycy najchętniej zagłosowaliby za niepodległością lub przyłączeniem do USA.

Natomiast Trump wykluczył użycie siły, by przyłączyć do Stanów Zjednoczonych Kanadę, lecz stwierdził, że zastosuje „siłę ekonomiczną”.

– Bo Kanada i Stany Zjednoczone, to naprawdę byłoby coś. Pozbylibyśmy się tej sztucznie narysowanej linii, zobaczylibyśmy jak to wygląda – i to byłoby znacznie lepiej dla bezpieczeństwa narodowego