Zgodnie z tradycją Trzech Króli to dzień od kiedy rozbiera się choinki, które przystrajały domy w czas świąt. Nim się ich jednak pozbędziemy warto oczyścić drzewko z wszelkich ozdób. Leśnicy przypominają, że świerkowe czy jodłowe gałązki to doskonały pokarm dla niektórych gatunków zwierząt.

Pamiętajmy również o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie można zostawić gubiącą igły choinkę. Dobrym sposobem jest przekazanie drzewek do gospodarstw hodujących kozy czy lamy. – Jeśli kupiliśmy do domu świerk z korzeniami w donicy można również go wsadzić na nowo do ziemi. Należy jednak pamiętać, aby przez kilka dni doglądać czy nie usycha – mówi nadleśniczy Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Żagań: