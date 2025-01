Zamiast chleba ziarna zbóż oraz owoce. Naukowcy apelują o rozważne dokarmianie ptaków w zimę. Ornitolodzy podkreślają, że szczególną uwagę należy zwrócić na pokarm, który w chłodne dni podawany jest ptakom, ponieważ nieodpowiednie produkty mogą dla nich stanowić zagrożenie.

– Chcąc pomóc ptakom przetrwać zimę, musimy robić to z głową – zaznaczył ornitolog i ekspert fundacji WWF Polska Przemysław Nawrocki.

Jak powiedział, ptakom należy podawać ich naturalny pokarm. Dlatego warto pamiętać o ziarnach, czy owocach, a chleb może być dla ptaków niebezpieczny:

Ornitolog zaznaczył, że nie wszystkie ptaki zimujące w Polsce potrzebują pomocy. W trakcie łagodnej zimy świetnie radzą sobie sikorki, które można wspomóc, gdy nastaną większe mrozy, podając im niesoloną słoninę lub specjalne kule tłuszczowe.

Należy jednak zwrócić uwagę na te ptaki, które zimą mają problemy ze znalezieniem naturalnego pokarmu. Wśród gatunków, którym przyda się pomoc, są między innymi wróble:

W trakcie zimowego dokarmiania ptaków ważne powinno być także ich bezpieczeństwo. Karmnik powinien znajdować się na odpowiedniej wysokości oraz w pobliżu zarośli, tak by umożliwić żerującym ptakom ucieczkę przed drapieżnikiem. Należy pamiętać, że jeżeli już rozpoczęło się dokarmianie, to karmnik musi być uzupełniany regularnie, ponieważ wiele ptaków przyzwyczaja się do pobierania pokarmu w konkretnym miejscu.