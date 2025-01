Lubuszanin Łukasz Kozłowski, po raz drugi raz z rzędu, znalazł się w gronie „100 Najbardziej Wpływowych Osób w Polskiej Turystyce”. Plebiscyt zorganizował magazyn „Wasza Turystyka”. – To dla mnie duże wyróżnienie, bo to prestiżowy konkurs w branży turystycznej – mówi Łukasz Kozłowski, do niedawna zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli.

Łukasz Kozłowski jest twórca marki „Niesamowite lubuskie”, a obecnie prowadzi firmę promującą lubuską turystykę.