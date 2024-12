Ministerstwo Obrony Narodowej planuje w 2025 r. przyjąć do polskich sił zbrojnych ok. 23 tys. żołnierzy – przekazał w poniedziałek (30 grudnia) w Szczecinie podsekretarz stanu w MON Stanisław Wziątek. Przyszłych wojskowych kształcić będą też OHP.

– Planujemy, że w 2025 roku do sił zbrojnych zostanie przyjętych około 23 tysięcy żołnierzy. To liczba niezależna od tych, którzy będą chcieli odejść na emeryturę. Fizycznie tych przyjęć będzie zdecydowanie więcej

– przekazał w poniedziałek (30 grudnia) podczas konferencji prasowej w Szczecinie podsekretarz stanu w MON Stanisław Wziątek.

Podkreślił, że wojsko polskie potrzebuje nowych żołnierzy, dla których trzeba stwarzać szanse rozwoju związanego zarówno z przygotowaniem zawodowym, jak i wynagrodzeniem. Wziątek zapowiedział też współpracę z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

W Ochotniczych Hufcach Pracy kształci się ok. 30 tys. młodych kobiet i mężczyzn w 80 zawodach. To m.in. przyszli mechanicy samochodowi, kucharze, fryzjerzy i elektrycy.

– Naszym największym problemem jest to, co się stanie z tym młodym człowiekiem, jak skoczy 18 lat i minie obowiązek szkolny dla niego. Ostatnią rzeczą, która nam się marzy to powrót tego człowieka do trudnego domu, z którego wyszedł. Te dzieciaki wychodzą z trudnych domów i my im w tym pomagamy