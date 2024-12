21 grudnia 2007 roku Polska wraz z ośmioma innymi krajami przystąpiła do strefy Schengen, która uprawnia do swobodnego przemieszczania się między państwami członkowskimi bez konieczności przechodzenia kontroli granicznej.

Polska jest uczestnikiem Układu z Schengen od 1 maja 2004 roku, jednak dopiero od grudnia 2007 roku nasz kraj zaczął obowiązywać artykuł 20. tego dokumentu. Mówi on, że granice wewnętrzne Unii mogą być przekraczane przez jej obywateli w każdym miejscu bez dokonywania kontroli granicznej. Wraz z Polską do strefy Schengen 21 grudnia 2007 roku dołączyło osiem innych państw: Czechy, Węgry, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja i Słowenia.

Obecnie układ ten łączy 29 państw, z czego 25 z nich to państwa członkowskie Unii Europejskiej. Pozostałe 4 nie należą do wspólnoty i są to: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.

Osoby podróżujące po strefie Schengen mogą swobodnie przekraczać granice wewnętrzne państw członkowskich i nie są poddawane kontrolom paszportowym. Podróżni mogą przekraczać granice na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

Strefa Schengen weszła w życie w 1995 roku na mocy układu zawartego w 1985 roku między Francją, Niemcami, Belgią, Holandią i Luksemburgiem.