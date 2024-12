W jaki sposób zadbać o niezawodne i oszczędne źródło ciepła w domu, dzięki któremu przez wiele lat nie będziemy musieli martwić się o duże wahania cen i negatywny wpływ wybranego przez nas paliwa grzewczego na środowisko? Rozwiązaniem jest instalacja LPG w domu. Sprawdź, czego wymaga bezpieczny montaż instalacji LPG i dlaczego w ogóle warto rozważyć te rozwiązanie.

Montaż domowej instalacji gazowej LPG

Instalacja zbiornikowa LPG, która zapewni gospodarstwu domowemu ciepłą wodę użytkową i ciepło podczas sezonu grzewczego stanowi rozwiązanie, które cieszy się coraz większą popularnością. Zmiany klimatyczne, z jakimi mierzymy się od lat, wymuszają na nas szukanie nowych, efektywnych rozwiązań energetycznych, rezygnację z węgla i tradycyjnych paliw, wpływających negatywnie na środowisko naturalne i powietrze, którym oddychamy. Jako atrakcyjna alternatywa jaki się inwestycja w samodzielną instalację gazową – szczególnie jeśli będzie ona oparta na niezależnym systemie, jakim jest zbiornik na gaz płynny .

Instalacja gazowa w domu powstaje na podstawie projektu. Dlatego też przed podjęciem decyzji i wykonaniem pierwszych działań związany z zakupem instalacji, konieczne jest sporządzenie schematu instalacji przez profesjonalistę z uprawnieniami, a także dopełnienie formalności w odpowiednim dla gminy urzędzie. W przypadku dużych zbiorników niezbędne może okazać się uzyskanie pozwolenia na budowę, jednak zbiorniki dedykowane domom jednorodzinnym ze względu na swoją mniejszą pojemność z reguły nie podlegają tym obostrzeniom.

Czy planujesz instalację LPG w domu? Oto co musisz wiedzieć

O czym powinniśmy pamiętać, rozważając instalację LPG zasilaną z własnego zbiornika na gaz płynny? Pierwsza kwestia to wybór odpowiedniego modelu. Zbiorniki dzielimy na naziemne i podziemne. Te pierwsze, ze względu na konieczność montażu w odpowiedniej odległości od domów, ulic i linii wysokiego napięcia, wymagają od właściciela domu dostatecznie dużej działki. Jeśli nasza działka nie spełnia wymagań względem powierzchni, możemy postawić na zbiornik podziemny, którego koszty są nieco wyższe, który jednak ma dodatkową zaletę – jego obecność nie wpływa na estetykę naszego ogrodu.

Pojemność zbiornika z gazem to drugi z aspektów, który powinniśmy wziąć pod uwagę przy planowaniu inwestycji. Wpływ na decyzję powinna mieć nie tylko powierzchnia użytkowa budynku, ale także zapotrzebowanie energetyczne, straty cieplne budynku, a także specyfika instalacji i grzejników zainstalowanych już w domu. W wyborze pomoże nam dostawca gazu płynnego – baltykgaz.pl , dysponujący zespołem profesjonalnych doradców, którzy wesprą nas w procesie decyzyjnym i na kolejnych etapach inwestycji.

Instalacja LPG w domu: Czy to kosztowna inwestycja?

Jak wygląda kwestia finansowa inwestycji w gaz płynny? Jak w przypadku każdego usprawnienia, instalacja gazowa spory wydatek początkowy, obejmujący zbiornik na gaz płynny i koszty instalacji, a w przypadku zbiornika podziemnego to również wydatki związane z pracami ziemnymi niezbędnymi do przeprowadzenia instalacji.

Każda inwestycja to nie tylko nakłady poniesione na jej początku, ale także zwrot z niej. Inwestycja w instalację LPG zwraca się z reguły po kilku latach, a okres ten skraca się oczywiście, im niższe temperatury zimą, i im bardziej lubimy ciepło we własnym domu. Jak to działa? Przede wszystkim jesteśmy niezależni w podejmowaniu decyzji o zakupie gazu. Cena tego paliwa może zmieniać się nawet kilka razy w roku i jest wyższa w sezonie grzewczym. Możemy jednak zoptymalizować te koszty, planując zużycie i zamówienie nowego transportu gazu w czasie, kiedy jest on najtańszy. To sprawi, że będziemy w stanie z wyprzedzeniem planować koszty i oszczędzać na ogrzewaniu.

Instalacje domowe LPG: Jak się o nie zatroszczyć?

W jaki sposób, dysponując wydajną instalacją gazową w domu, powinniśmy o nią dbać? Przede wszystkim regularne sprawdzanie szczelności całej instalacji. Nie musimy każdego dnia analizować wszystkich rurek, jednak na każdą niecodzienną sytuację powinniśmy reagować natychmiast. Zbiorniki na gaz to stabilne, niezawodne rozwiązanie, niemniej używanie każdego paliwa wymaga od nas przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przykładowo – do wypadków dochodzi w momencie, gdy nieuważnie pozostawimy w bezpośrednim sąsiedztwie łatwopalne śmieci. Warto więc zwracać uwagę na takie ryzyka i zawsze zachowywać zdrowy rozsądek.

Dbanie o kondycję instalacji LPG to także regularne przeglądy. Doświadczeni fachowcy zadbają o stan techniczny zbiornika i przyłączy, a także zweryfikują szczelność instalacji za pomocą profesjonalnych narzędzi. Dokonywanie przeglądów jest obowiązkowe, a lekceważenie ich może skutkować nałożeniem mandatu.

LPG w domu – najważniejsze korzyści

Czy zbiornik na gaz zasilający instalację gazową to optymalne w dzisiejszych czasach rozwiązanie dla właścicieli domów jednorodzinnych? Jak najbardziej. Przemawia za tym szereg argumentów. Przede wszystkim koszty. Te są znacznie niższe w porównaniu do alternatywnych form ocieplania domu, takich jak węgiel. Gaz jest znacznie bardziej kaloryczny, a możliwość jego magazynowania, a co za tym idzie, samodzielnego wyboru terminu zamówienia gazu i napełnienia zbiornika sprawia, że zyskujemy kontrolę nad wydatkami w skali całego roku.

Myśląc o korzyściach wynikających z przejścia na gaz płynny, trudno nie wspomnieć o ekologiczności tego rozwiązania. Spalanie gazu płynnego propan znacząco minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery i nie przyczynia się do powstawania smogu. Wciąż za mało? Gaz płynny to także rozwiązanie dla wszystkich osób, które nie są podłączone do miejskiej sieci gazociągów. Całkowicie niezależny system, który możemy wdrożyć w dowolnym miejscu i który bazuje na własnej instalacji i zbiorniku LPG, doskonale sprawdzi się na każdej posesji, która jest oddalona od zabudowań i miejskiej sieci. Jeśli zatem mamy możliwość wdrożenia instalacji LPG w swoim domu, warto to rozważyć.