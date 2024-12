Firma Toms Group chce rozbudować fabrykę w Nowej Soli. To lider na rynku słodyczy w Danii, który podjął decyzję, że stopniowo chce przenosić produkcję czekolady do lubuskiego miasta. – To dla nas bardzo ważna wiadomość z kilku powodów – mówi Beata Kulczycka, prezydent Nowej Soli.

Rozbudowa fabryki słodyczy potrwa do 2028 roku. Wtedy powstanie około 100 nowych stanowisk pracy.