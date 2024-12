„Stop hejt” pod takim tytułem, w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli, odbyła się debata szkolna. Dyskusja została poprzedzona ankietą przeprowadzoną wśród ponad 350 uczniów placówki. Wyniki potwierdziły to co odczuwamy na co dzień – mówią Amelia, Łukasz i Radek, nowosolscy licealiści. Relacja Marka Turowskiego.