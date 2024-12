Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w środę (4 grudnia), że 8 stycznia ogłosi datę wyborów prezydenckich, natomiast ich formalne zarządzenie odbędzie się 15 stycznia zgodnie z opinią wydaną przez Państwową Komisję Wyborczą.

Hołownia zapowiadał wcześniej, że 8 stycznia 2025 r. planuje zarządzić wybory prezydenckie, czyli ogłosić ich datę i cały kalendarz wyborczy. Kampania wyborcza rusza, gdy postanowienie marszałka Sejmu zostanie opublikowane.

Jednak – jak zaznaczył marszałek Sejmu na środowej konferencji prasowej – w kwestii terminu wydania postanowienia o zarządzeniu wyborów pojawiły się kontrowersje wśród prawników, związane m.in. ze stanem klęski żywiołowej wprowadzonym jesienią w regionach dotkniętych powodziami.

Konstytucja stanowi, że wybory nie mogą być przeprowadzone w ciągu 90 dni po zakończeniu stanu nadzwyczajnego. Wprowadzony przez rząd w związku z wrześniową powodzią stan klęski żywiołowej został zniesiony 16 października 2024 r., okres 90 dni mija więc 14 stycznia 2025 r. Sprowokowało to pytania, czy możliwe jest podanie 8 stycznia daty wyborów.

– Był spór, bardzo różnie się wypowiadali i prawnicy, członkowie PKW, były bardzo różne opinie w tej sprawie, co to znaczy zarządzić wybory – czy chodzi o dzień wyborów, czy o samą czynność zarządzenia. Zwróciłem się w związku z tym z prośbą o konsultację do Państwowej Komisji Wyborczej, żeby pomogła to rozstrzygnąć