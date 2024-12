Chociaż UE w ostatnich latach przeznaczyła ponad 1 mld euro na integrację migrantów, w tym szkolenia językowe i doradztwo zawodowe, to skuteczności tej pomocy nie udało się wykazać – ujawnili we wtorek unijni kontrolerzy. W 2023 r. migranci stanowili w UE 6,1 proc. populacji Wspólnoty.

W ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) Unia Europejska przeznaczyła w latach 2014-2020 ok. 1 mld euro na działania integracyjne, a budżet ten został niemal podwojony (1,9 mld euro) na lata 2021-2027. Środki te przeznaczane są m.in. na szkolenia językowe dla przybyszów, żeby mogli oni jak najszybciej zintegrować się w nowym społeczeństwie, doradztwo w zakresie zatrudnienia i promowanie zajęć integracyjnych.

W ramach Funduszu dostępne jest także dodatkowe finansowanie podlegające bezpośrednio pod Komisję Europejską, w tym Europejskie Fundusze Społeczne (EFS i EFS+), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i programy, jak Erasmus+, które także przyczyniają się do integracji migrantów.

Opublikowany raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), czyli organu kontrolnego UE, ujawnił, że nie wiadomo jednak na ile faktycznie pieniądze z UE pomogły w integracji migrantów. Jak zauważyli kontrolerzy, państwa członkowskie nie monitorowały dostatecznie działań mających na celu integrację przybyszów, w tym tego czy były one dostosowane do ich potrzeb.

KE co prawda monitorowała postępy krajów UE, ale problem w tym, że – jak zauważyli audytorzy – przekazywane informacje nie zawsze były wiarygodne. Na przykład z danych przekazanych przez Hiszpanię wynika, że w tamtejszych projektach integracyjnych wzięło udział dwa razy więcej osób niż to zgłoszono KE. Oprócz tego państwa członkowskie często nie dostosowywały projektów integracyjnych do potrzeb konkretnych grup migrantów np. przeznaczały jedynie marginalne środki na uznawanie umiejętności i kwalifikacji przyjezdnych. Tymczasem – jak podkreślił ETO – akurat te działania mają coraz większe znaczenie przy integracji przybyszów na rynku pracy.

FAMI powinien odgrywać istotną rolę we wspieraniu integracji migrantów w Unii, ale ponieważ brakuje odpowiednich przepisów, państwa członkowskie nie monitorują wystarczająco działań integracyjnych mających pomóc migrantom w pokonywaniu barier. Dlatego ciężko ocenić wkład środków UE w integrację – powiedział prezentując raport Viorel Stefan z ETO.

ETO zalecił by KE i państwa UE wykryły luki w finansowaniu i usprawniły działania integracyjne finansowane z FAMI.

W 2023 r. w UE legalnie przebywało ok. 27,3 mln migrantów, co stanowiło 6,1 proc. ludności Wspólnoty. Liczba przyjezdnych znacznie wzrosła po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. Większość, bo 73 proc. migrantów, mieszkało w zaledwie czterech państwach członkowskich: Niemczech (28 proc.), Hiszpanii (16 proc.), Francji (15 proc.) i Włoszech (14 proc.).