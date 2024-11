Z MSWiA nie wyjdzie żadne rozwiązanie, które by zakładało, że z pieniędzy polskich podatników będziemy komukolwiek płacić, żeby wyjeżdżał z Polski – zapewnił w piątek szef MSWiA Tomasz Siemoniak, odnosząc się do planowanej zmiany przepisów.

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, którego założenia niedawno pojawiły się w wykazie prac legislacyjnych rządu, przewiduje m.in. „wprowadzenie gotówkowej formy realizacji pomocy w reintegracji cudzoziemców po ich powrocie do państwa pochodzenia”.

W rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk wyjaśniał, że przepis „ułatwi skłanianie cudzoziemców do powrotu do państw ich pochodzenia”. Dodał, że z takich zachęt do dobrowolnego powrotu korzystają również inne państwa i organizacje.

Zapytany w piątek (15 listopada) o ten pomysł szef MSWiA Tomasz Siemoniak zaznaczył, że w resorcie trwają prace nad projektami ustaw, które mają wdrożyć strategię migracyjną przyjętą przez rząd.

– Pojawiają się różne pomysły, toczy się dyskusja. Mogę zapewnić opinię publiczną, że z MSWiA nie wyjdzie żadne rozwiązanie, które by zakładało, że z pieniędzy polskich podatników będziemy komukolwiek płacić, żeby wyjeżdżał z Polski

– zaznaczył Siemoniak.

Zezwolenia na pobyt i rezydenta. Zmiany w składaniu wniosków

Założenia projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw zakładają również zmianę sposobu składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – z formy papierowej na elektroniczną z wykorzystaniem usługi online za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw (MOS).

Obecnie wniosek o udzielenie powyższych zezwoleń cudzoziemiec jest obowiązany złożyć wyłącznie na urzędowym formularzu, według wzorów określonych w aktach wykonawczych do ustawy o cudzoziemcach, w formie papierowej, osobiście w siedzibie urzędu wojewódzkiego.

Zmiana ma m.in. usprawnić procedury legalizacji pobytu cudzoziemców i skrócić kolejki do urzędów, wynika również z konieczności obsłużenia wzrastającej liczby wniosków o legalizację pobytu w Polsce.

MOS ma być prowadzony przez szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Prawo dostępu do MOS będzie przysługiwało cudzoziemcom chcącym złożyć wniosek, a także osobom, które mogą złożyć wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca, osoby ubezwłasnowolnionej lub osoby małoletniej bez opieki.

Projektowane przepisy wprowadzają także nowe rozwiązania m.in. w zakresie procedury udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, w sytuacji gdy cudzoziemiec, którego wniosek dotyczy, przebywa poza granicami Polski, a o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wnioskuje członek jego rodziny zamieszkujący już na terytorium naszego kraju. W projekcie zaproponowano m.in. wprowadzenie definicji członka rodziny rozdzielonej oraz odrębnego wzoru formularza wniosku o udzielenie takiego zezwolenia.

Regulacja zakłada ponadto utworzenie instytucji pouczenia cudzoziemca o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium państwa, do którego cudzoziemiec udaje się, wykonując nakazującą powrót decyzję, wydaną przez organ państwa stosującego unijną dyrektywę dotyczącą powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2024 r.