Były szef ABW Piotr Pogonowski, zeznał przed komisją śledczą ds. Pegasusa, że Agencja na pewno wydała opinię dotyczącą działania, skuteczności i bezpieczeństwa systemu, będącego przedmiotem działań komisji. Dodał, że Pegasus jest narzędziem legalnym, zgodnym z prawem i orzecznictwem TK.

W poniedziałek (2 grudnia) były szef ABW Pogonowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji w celu doprowadzenia go jako świadka na przesłuchanie przed komisją śledczą. Po przybyciu do Sejmu został przekazany Straży Marszałkowskiej, która zaprowadziła go na przesłuchanie.

Tuż po rozpoczęciu obrad komisji na sali pojawili się posłowie PiS Marcin Przydacz i Mariusz Gosek, a także szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, który zapowiedział, że PiS złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z zatrzymaniem i doprowadzeniem b. szefa ABW, pomimo wyroku TK o niekonstytucyjności komisji.

Następnie Przydacz i Gosek, którzy zrezygnowali z bycia członkami komisji zasiedli przy stole prezydialnym, by wygłosić oświadczenie. Komisja przegłosowała jednak wniosek o przejście do przesłuchania i uniemożliwiono im zabrania głosu, co posłowie PiS uznali za złamanie regulaminu Sejmu.