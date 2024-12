Do 2026 r. będziemy gotowi z inwestycją terminalu zbożowego w Gdańsku – powiedział w poniedziałek (2 grudnia) premier Donald Tusk. Podkreślił, że terminal będzie w dyspozycji państwa polskiego.

– Próbowaliśmy i w Gdyni, i w Szczecinie odzyskać pełną kontrolę ze względów prawnych, własnościowych, nie do końca było to możliwe i dlatego decyzja, że wracamy do idei kolejnego terminalu zbożowego w Gdańsku – powiedział premier. – Do 2026 r. będziemy gotowi z tą inwestycją