Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podpisał rozporządzenie, które wprowadza nowe zasady dotyczące stosowania czujek pożarowych. Jak przekazał w piątek (22 listopada) minister, ma to być mocny sygnał ze strony państwa, że czujki dymu powinny być na wyposażeniu każdego domu.

Europejski Dzień Czujki Dymu obchodzony jest 22 listopada. Podczas konferencji w Akademii Pożarniczej w Warszawie minister spraw wewnętrznych i administracji przekazał, że w czwartek podpisał rozporządzenie, które wprowadza nowe zasady, jeśli chodzi o stosowanie czujek pożarowych.

Siemoniak przypomniał, że rozporządzenie nakłada różne obowiązki, ale jest odpowiedni czas na przygotowanie się do nich.

– Chcemy tym sposobem dać mocny sygnał ze stron państwa, że czujki dymu, czujki tlenku węgla, to powinno być coś takiego, co każdy ma na wyposażeniu swojego domu, jak lodówkę, telewizor, pralkę

– podkreślił.

Dodał, że w tym przypadku znaczenie będzie miała edukacja i przekonanie wszystkich, że robią to dla siebie, dla sowich bliskich i swoich sąsiadów.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski zwrócił uwagę, że co roku w pożarach obiektów budowalnych ginie prawie 450 osób, z czego 300 to ofiary pożarów w budynkach mieszkalnych. Jak dodał, 50 proc. osób, które giną w sezonie grzewczym, to są osoby powyżej 50 r.ż., a 20 proc. to dzieci.

Feltynowski ocenił, że dzięki rozporządzeniu, w ciągu pięciu lat Straż Pożarna będzie w stanie uratować znacznie większą liczbę osób.

Nowelizacja rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada obowiązek wyposażenia m.in. pomieszczeń mieszkalnych i lokali, w których są świadczone usługi hotelarskie, w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu. Z tego obowiązku wyłączono części budynku objęte ochroną przez system sygnalizacji pożarowej, który zapewnia co najmniej równorzędny poziom bezpieczeństwa pożarowego. W przypadku powyższych obiektów obowiązek montażu czujki będzie obowiązywał od 30 czerwca 2026 r.

Wcześniej, bo od 1 stycznia 2026 r., w czujki będą musiały zostać wyposażone budynki handlowe, produkcyjne i magazynowe, dla których przed wejściem w życie rozporządzenia wydano decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie albo został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, albo zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych.

Z kolei w przypadku lokali mieszkalnych obowiązek montażu czujek wejdzie w życie 1 stycznia 2030 r.

Nowela zakłada także wprowadzenie obowiązku oznakowania w budynkach handlowych, produkcyjnych i magazynowych miejsc połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem. Obowiązek ten będzie ich dotyczył, gdy ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddziela strefy pożarowe o powierzchni co najmniej 2000 mkw. każda, a ściany zewnętrzne co najmniej jednej strefy pożarowej wykonane są z materiałów palnych lub w co najmniej jednej strefie pożarowej gęstość obciążenia ogniowego przekracza 1000 MJ/mkw.

Obowiązek oznakowania ma umożliwić ratownikom szybkie ustalenie lokalizacji takich ścian, co zwiększy szanse na podjęcie skutecznych działań gaśniczych.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od jego głoszenia.