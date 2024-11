Zielonogórscy studenci medycyny z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego zachęcają do skorzystania z bezpłatnych badan profilaktycznych weryfikujących poziom cholesterolu we krwi.

Wybór terminu nie jest przypadkowy. Do piątku obchodzimy bowiem Tydzień Profilaktyki Hipercholesterolemii. To choroba genetyczna, która może prowadzić do udaru, zawału i innych poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w bardzo młodym wieku.

– Wysoki poziom cholesterolu w organizmie nie daje objawów, nie boli, a może powodować wiele szkód w przyszłości – mówi kardiolog Błażej Makowski, współorganizator akcji przesiewowej i opiekun studenckiego koła:

Badanie jest bardzo proste i przypomina pomiar poziomu cukru. – Wystarczy kilkadziesiąt sekund – dodaje specjalista:

Hipercholesterolemia to choroba genetyczna, co oznacza, że jeśli sami na nią cierpimy, to wysokie ryzyko zachorowania mają także nasi najbliżsi. Wysoki poziom cholesterolu może pojawić się także u dzieci. – Przebadanie 2 tysięcy osób kosztuje około 12 tysięcy złotych, a leczenie jednego zawału do koszt 14 tysięcy – dodaje Błażej Makowski. Dlatego specjaliści chcą „wyłapać” osoby, które są obciążone genetycznie już teraz.

Studenci zapraszają na bezpłatne badania profilaktyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim. Sa one prowadzone do piątku w godzinach od 9:00-12:00 na Campusie A przy ulicy Podgórnej w budynku A-29.

Zaś 14 grudnia podobne badania będą przeprowadzone w największej galerii handlowej w Zielonej Górze. Badania przesiewowe adresowane są głównie do osób młodych w wieku od 18-25 lat. Badanie jest bezpłatne.