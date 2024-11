1. Rzecznik PiS o decyzji PKW: plan rządzących – to eliminowanie jedynej realnej opozycji w Polsce

Planem rządzących jest eliminowanie jedynej realnej opozycji w Polsce, poprzez bezprawne działania; trudno mówić o uczciwych wyborach prezydenckich w Polsce – podkreślił rzecznik PiS Rafał Bochenek, komentując decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego PiS za 2023 r.

Bochenek ocenił, że decyzja PKW „wpisuje się w ciąg nielegalnych decyzji, jakie są od pewnego czasu forsowane przez część obecnego składu tego gremium”.

– Za odebraniem bez podstawy prawnej PiS środków finansowych, które przysługują każdej partii politycznej głosowali nominaci polityczni obecnej koalicji 13 grudnia, natomiast sędziowie zasiadający w PKW głosowali za zatwierdzeniem sprawozdania

– napisał polityk PiS w oświadczeniu przesłanym PAP.

Zdaniem rzecznika PiS, „kuriozalne jest to, że podjęto decyzję, pomimo tego, iż w Sądzie Najwyższym prowadzone jest postępowanie w związku z odwołaniem PiS od wcześniejszej decyzji PKW”.

– Przecież sprawy te są ze sobą powiązane. Mimo to nominaci obecnej koalicji podjęli decyzje, by nie czekać na rozstrzygnięcie, co jest rażącym złamaniem jakichkolwiek reguł demokratycznych

– ocenił.

– Sprawa ta pokazuje, że planem obecnie rządzących jest eliminowanie jedynej realnej opozycji w Polsce, poprzez bezprawne, administracyjne działania. Wszystko na to wskazuje, iż jest to element przygotowania do oszustwa w zbliżających się wyborach prezydenckich

– oświadczył Bochenek.

W ocenie polityka PiS, po decyzji PKW, trudno mówić o uczciwych wyborach prezydenckich.

– Przedmiotowe decyzje zmierzają do wprowadzenia systemu autokratycznego w Polsce, sterowanego osobiście przez (premiera Donalda) Tuska. Nie ma to nic wspólnego z demokracją i pluralizmem politycznym. To zaprzeczenie standardom, jakie obowiązują w cywilizowanym świecie

– podkreślił.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, odrzucenie sprawozdania rocznego następuje w razie stwierdzenia wykorzystania przez partię polityczną środków z otrzymanej subwencji na cele niezwiązane z działalnością statutową.

W końcu sierpnia br. PKW odrzuciła już sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r.

– W nawiązaniu do ustawy o partiach politycznych ta sytuacja jest zerojedynkowa. To sprawozdanie zostało odrzucone w oparciu o tę samą przesłankę, o którą odrzucono sprawozdanie komitetu wyborczego

– powiedział w poniedziałek PAP rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki.

Formalnie Sąd Najwyższy nie rozpoznał jeszcze skargi na sierpniową uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania komitetu wyborczego PiS. Nie ma jeszcze terminu na rozpatrzenie tej skargi. Ponadto status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN – która jest właściwa do rozpatrywania skargi PiS – jest kwestionowany przez obecny rząd, a także część członków PKW.