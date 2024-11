W pierwszej turze wyborów prezydenckich Radosław Sikorski przegrałby z kandydatem PiS – wynika z sondażu zamówionego przez PO. W drugiej turze obaj kandydaci KO wygrywają, jednak przewaga Rafała Trzaskowskiego jest większa od tej Sikorskiego. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka – ocenił premier Donald Tusk.

Wyniki sondażu w sprawie wyborów prezydenckich przedstawiono pięć dni przed zaplanowanymi na piątek prawyborami w KO, które mają wyłonić kandydata Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach. Kandydatami w prawyborach są prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski oraz szef MSZ Radosław Sikorski.

– Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos!

– napisał na portalu X premier Donald Tusk.

Dalsza część tekstu pod tweetem

Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43.

Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos! — Donald Tusk (@donaldtusk) November 18, 2024

Szczegółowe wyniki badania opublikowano na stronie PO. Jak wskazano, w dniach 5-10 listopada zrealizowała je pracownia Opinia24. W telefonicznym sondażu wzięło udział 2001 Polaków.

Według sondażu 41 proc. ogółu Polaków (czyli ok. 12,1 mln) dopuszcza możliwość oddania głosu w wyborach prezydenckich na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, zaś w przypadku szefa MSZ Radosława Sikorskiego jest to 26 proc. (czyli ok. 7,7 mln). Sikorskiego pod tym względem wyprzedza kandydat PiS – choć nie wiadomo jeszcze, kto nim będzie – na którego głosować chce 33 proc. Polaków (czyli ok. 9,7 mln osób).

24 proc. zamierza poprzeć lidera Polski 2050 Szymona Hołownię (ok. 7,1 mln), 19 proc. chciałoby głosować na Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk (Lewica) (ok. 5,6 mln), a 10 proc. na jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena (ok. 2,9 mln).

– Aktualny potencjał wyborczy kandydatów Koalicji Obywatelskiej w podziale na preferencje partyjne wskazuje, że Trzaskowski ma przewagę w elektoracie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi oraz wśród niezdecydowanych jak głosować, a także niezamierzających głosować w wyborach

– wskazano w omówieniu badania.

Ogółem 89 proc. zwolenników KO, 74 proc. zwolenników Lewicy, 49 proc. zwolenników Trzeciej Drogi, 29 proc. niezdecydowanych oraz 28 proc. niezamierzających głosować w wyborach parlamentarnych widzi się w roli wyborcy Trzaskowskiego. W przypadku Sikorskiego wartości te wynoszą odpowiednio: 53 proc. – KO, 41 proc. – Lewica, 23 proc. – Trzecia Droga, 22 proc. – niezdecydowani oraz 15 proc. – osoby, które nie zamierzają głosować w wyborach do Sejmu.

W sondażu sprawdzono, jakie byłyby wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich, gdyby startowali w niej przedstawiciele pięciu największych ugrupowań politycznych. Założono dwa warianty listy kandydatów – z Rafałem Trzaskowskim oraz z Radosławem Sikorskim.

W pierwszym wariancie Trzaskowski zdobywa 40 proc. głosów, kandydat PiS – 28 proc., kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen – 15 proc. głosów, marszałek Sejmu Szymon Hołownia – 13 proc., zaś spodziewana kandydatka Lewicy szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – 4 proc.

W drugim wariancie, z wynikiem 30 proc., wygrywa kandydat PiS. Dopiero na drugim miejscu jest Radosław Sikorski (28 proc.). Na trzecim miejscu (21 proc.) znalazł się Szymon Hołownia, na czwartym (16 proc.) – Sławomir Mentzen, zaś na piątym (6 proc.) – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W wariancie, w którym kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest Rafał Trzaskowski, mógłby on liczyć w drugiej turze wyborów prezydenckich na 57 proc. głosów, zaś kandydat Prawa i Sprawiedliwości – na 43 proc. Przewaga kandydata KO nad kandydatem PIS wynosi zatem 14 punktów procentowych.

W wariancie, w którym kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest Radosław Sikorski, mógłby on liczyć w drugiej turze wyborów prezydenckich na 54 proc. głosów, zaś kandydat Prawa i Sprawiedliwości – na 46 proc. Przewaga kandydata KO nad kandydatem PiS wynosi zatem osiem punktów procentowych.

W piątkowych prawyborach członkowie partii wchodzących w skład KO – czyli PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych – będą wybierać pomiędzy prezydentem Warszawy, wiceszefem PO Rafałem Trzaskowskim, a szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Wyniki będą podane w sobotę.

Wyłoniony w głosowaniu kandydat KO na prezydenta ma 7 grudnia na Śląsku zaprezentować swój program.