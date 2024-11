Policjanci ze Strzelec Krajeńskich interweniowali przed weekendem we wsi Słowin, gdzie jeden z mieszkańców wykopał w przydomowym ogródku elementy pocisków artyleryjskich. Mężczyzna natychmiast powiadomił o tym służby – poinformował w niedzielę (10 lipca) st. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Kraj.

– powiedział st. asp. Batros.

Dodał, że w opisywanym przypadku, zaraz po zgłoszeniu na miejsce udali się policyjni specjaliści rozpoznania minersko-pirotechnicznego, którzy zabezpieczyli znalezione w ziemi przedmioty. Okazało się, że były to elementy pocisków artyleryjskich pochodzące z czasów II wojny światowej.

Na kanwie tego wydarzenia Bartos przypomniał, że niebezpieczne „pamiątki” po wojnie, takie jak niewybuchy czy stara amunicja są nadal odnajdywane w wielu miejscach. Zdarza się to podczas prac na polu, spacerów w lesie czy grzybobrania, remontów starych budynków czy podczas budowy dróg, gdzie prowadzone są prace ziemne.

– Jeśli natkniemy się na te rzeczy, w żadnym wypadu nie należy ich dotykać, przenosić, a tym bardziej zabierać do domu. Są one ogromnym zagrożeniem dla życia i zdrowia. Do tego w przypadku zabrania takiego przedmiotu grożą surowe konsekwencje karne, z karą więzienia włącznie