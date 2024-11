Zatrzymanie 48 dowodów rejestracyjnych i nałożenie 80 mandatów, to efekt policyjnej kontroli uczestników nieformalnego zlotu samochodów, który w ten weekend odbył się na parkingu jednego z parków handlowych w Gorzowie Wlkp. – przekazał w niedzielę kom. Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wlkp.

Wyjaśnił, że funkcjonariusze skontrolowali ponad 200 samochodów i ich kierowców. Najwięcej uwag było do stanu technicznego pojazdu.

– Jeden z kierowców siedział za kierownicą, mimo że miał cofnięte uprawnienia do kierowania. Teraz czeka go sprawa karna, za co grozi mu do dwóch lat więzienia