Po pościgu koło Żar policja zatrzymała 33-latka, który uciekał niemieckiej policji kradzionym audi. Został tymczasowo aresztowany – powiedziała PAP w środę (30 października) rzeczniczka żarskiej policji nadkom. Aneta Berestecka.

Kierujący audi nie zatrzymał się do kontroli niemieckiej policji. Uciekając, wjechał do Polski. Informację o pościgu niemieccy funkcjonariusze przekazali do Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Niemiecka policja za uciekinierem wjechała do Polski, a do pościgu włączyła się policja żarska.

– Audi Q7 zostało zatrzymane na autostradzie A18

– podała rzeczniczka policji.

Za kierownicą siedział 33-latek z woj. dolnośląskiego. Trafił do aresztu policyjnego. Badanie narkotestem wykazało, że zażywał metamfetaminę. Została mu pobrana krew do badań laboratoryjnych.

Audi Q7 warte 170 tys. zł zostało skradzione w Niemczech. Odzyskany samochód został zabezpieczony. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu za to do 10 więzienia. Sąd na wniosek prokuratora zadecydował o aresztowaniu 33-latka na trzy miesiące.