W Słubicach odbył się polsko-niemiecki spacer na miejscowy cmentarz. To okazja do rozmów o historii miasta, a także tradycjach związanych z kultywowaniem pamięci o zmarłych. Założony w 1814 r. cmentarz komunalny w Słubicach to miejsce, gdzie spoczywają nie tylko Polacy – mieszkańcy obecnych Słubic, ale również Niemcy.

Społecznik i regionalista Roland Semik opowiadał o historii nekropolii, dawnych mieszkańcach miasta oraz różnicach między katolickim Dniem Wszystkich Świętych a ewangelicką Niedzielą Zmarłych.

Spacer pamięci z komentarzem historycznym w języku polsku i niemieckim to cykliczne wydarzenie zainicjowane przez Towarzystwo Historyczne z Frankfurtu nad Odrą.

