116 tytułów, m.in. wyczekiwane „W pokoju obok” Pedro Almodovara, „The Brutalist” Brady’ego Corbeta i „Anora” Seana Bakera, znalazło się w programie 15. American Film Festivalu. Wydarzenie potrwa od 5 do 11 listopada we Wrocławiu. Wybrane tytuły będzie można oglądać online do 17 listopada.

O programie tegorocznej odsłony American Film Festivalu opowiedziała dyrektorka wydarzenia Urszula Śniegowska w podkaście Nowych Horyzontów. Jak poinformowała, w sekcji Highlights prezentującej najbardziej wyczekiwane produkcje, znalazł się m.in. tytuł otwarcia, doceniony w Wenecji trzema nagrodami „The Brutalist” Brady’ego Corbeta. Obraz z Adrienem Brodym w roli głównej opowiada o węgierskim architekcie emigrującym do USA.

10 listopada podczas gali zamknięcia wyświetlony zostanie pierwszy anglojęzyczny film pełnometrażowy Pedro Almodovara „W pokoju obok”, w którym wystąpiły Julianne Moore i Tilda Swinton.

– Za perłę środka festiwalu można uznać film Pablo Larraina „Maria Callas” o genialnej śpiewaczce operowej, urodzonej w USA Greczynce, która spędza ostatnie dni swojego życia w Paryżu. W roli głównej Angelina Jolie. A filmem, na który nasi widzowie czekają najbardziej już od festiwalu w Cannes, jest „Anora” Seana Bakera – też o swoistym zderzeniu dwóch kultur na gruncie amerykańskim

– powiedziała Śniegowska.

W sekcji Festival Favorites wyświetlone zostaną ulubione tytuły twórców AFF oraz widzów innych festiwali, wśród nich „Between the Temples” Nathana Silvera, „Thelma” Josha Margolina, „Winner” Susanny Fogel i „Wildcat” Ethana Hawke’a.

– Chciałam też zwrócić uwagę na filmy mniej znanych twórców, którzy są naszymi ulubieńcami, stałymi bywalcami. Kelly O’Sullivan i Alex Thompson wracają do nas już z trzecim albo czwartym filmem w historii American Film Festivalu. +Światełko w tunelu+ to film nakręcony w ich rodzimym Chicago, opowiadający o terapeutycznej roli teatru i o tym, jak sztuka może zmienić nawet, wydawałoby się, najbardziej zatwardziałych ludzi. Twórcy będą z nami we Wrocławiu

– podkreśliła dyrektorka wydarzenia.

Z okazji 15-lecia AFF przygotowano specjalną sekcję jubileuszową, w której znajdziemy obrazy nagradzane podczas kolejnych edycji festiwalu.

– Konkurs, który do tej pory nosił nazwę Spectrum, pokazywał bardzo szeroko amerykańską niezależną twórczość na przestrzeni ostatnich 15 lat – od filmu „Do szpiku kości” do „Lepiej później niż wcale”. Ten konkurs ugruntował naszą pozycję jako festiwalu pokazującego twórców jeszcze nieznanych, którzy być może zostaną wciągnięci do machiny hollywoodzkiej – jak chociażby autor zwycięskiego filmu „Przechowalnia numer 12” Destin Daniel Cretton

– zwróciła uwagę Śniegowska.

Od tego roku sekcję konkursową Spectrum zastąpi konkurs Breakthrough (pol. „przełom”).

– Dla wielu z tych twórców pierwszy, drugi, czasem trzeci film, który pokazujemy w tym konkursie, będzie wyjściem na szersze wody kariery. W tym roku również zaprosiliśmy kilkunastu twórców do prezentowania swoich pierwszych filmów. One wskazują tendencje, jakie kino niezależne w USA wykazuje w obecnym roku. Dla mnie jest bardzo ważne, że w tym zestawieniu znalazło się więcej kobiet niż mężczyzn reżyserów. Jest tam wiele filmów, które przeszły przez nasz program branżowy US in Progress, które zostały ukończone dzięki pomocy polskich studiów postprodukcyjnych

– stwierdziła dyrektorka AFF.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jesse Eisenberg, który przywiezie do Wrocławia swoje nowe dzieło.

– W „Prawdziwym bólu” Jesse Eisenberg idealnie łączy swoje polskie, żydowskie korzenie z tożsamością amerykańską. Wraz z ekipą filmową przybył do Polski, by w koprodukcji z Extreme Emotions Ewy Puszczyńskiej – ale też dzięki firmie Emmy Stone – wyprodukować ten film. W ub. roku jeździł po kraju. Zdjęcia były kręcone również na warszawskim Muranowie. Teraz wraca do Polski, by zaprezentować ten film publiczności. Spotka się z naszymi widzami w drugi dzień festiwalu, 6 listopada

– podała Śniegowska.

Festiwalowi towarzyszyć będzie nocne studio wyborcze, w trakcie którego omówiona zostanie kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych i wszystko, co najprawdopodobniej czeka USA w powyborczych miesiącach. Gośćmi studia będą m.in. reporter i eseista, b. korespondent z USA Maciej Jarkowiec, publicysta i doradca polityczny Łukasz Pawłowski, socjolożka Helena Chmielewska-Szlajfer oraz konsul ds. prasy i kultury z Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie Adrian J. Pratt. Rozmowy poprowadzi dziennikarz i szef Radia RAM Jan Pelczar.

15. American Film Festival odbędzie się w dniach 5-11 listopada we Wrocławiu i 5-17 listopada online. Pełny program wraz z harmonogramem projekcji jest dostępny pod adresem >>https://www.americanfilmfestival.pl/<<.