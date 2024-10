Policjanci przejęli na gorzowskiej giełdzie około 2,2 tys. sztuk odzieży, obuwia, perfum i galanterii nielegalnie opatrzonych logo znanych marek. Wartość legalnych odpowiedników tych rzeczy oszacowano na 360 tys. zł – poinformował we wtorek asp. Mateusz Sławek z zespołu prasowego lubuskiej policji.

Funkcjonariusze zatrzymali także osoby handlujące nielegalnym towarem – trzech obywateli Bułgarii w wieku 22, 23 i 49 lat i 42-letnią Ukrainkę.

Usłyszały one zarzuty związane z wprowadzeniem do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym i uczynieniem sobie z ich sprzedaży stałego źródła dochodu. Grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej udali się na giełdę towarowo-samochodową w Gorzowie Wlkp. w niedzielę (20 października). Wcześniej ustalili, że na kilku stoiskach może być oferowany nielegalny towar.

Powołany do sprawy biegły ocenił, że wartość oryginalnych odpowiedników zabezpieczonych rzeczy to około 360 tys. zł. Koszulki, bluzy, spodnie, komplety dresowe, bielizna, czapki, okulary i paski zostały wycofane z obrotu i nie trafią do sprzedaży.