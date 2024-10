Rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała we wtorek (29 października) PAP, że strona dominikańska zadecydowała o deportacji do Polski Pawła Szopy. Na spotkaniu z dziennikarzami dodała, że zna już datę, kiedy Szopa trafi do Polski, ale nie będzie o niej informowała.

– Jest decyzja deportacyjna w sprawie Pawła Sz. Będziemy ją wykonywać

– powiedziała PAP prok. Adamiak.

Na późniejszym briefingu dodała, że zna już datę, kiedy Paweł Szopa ma trafić do Polski, ale ze względu na zabezpieczenie prawidłowego przebiegu transportu nie będzie o niej informowała. Adamiak zaznaczyła, że nie będzie także informowała o sposobie prowadzenia konwoju. Jednocześnie dodała, że może on być realizowany przez polskich funkcjonariuszy lub przez uprawnionych funkcjonariuszy państwa na terytorium którego osoba jest zatrzymana.

Do sprawy odniósł się podczas wtorkowej konferencji premier. Donald Tusk podziękował szefowi MSWiA Tomaszowi Siemoniakowi i ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu za współdziałanie w tej kwestii.

– Współpracowali bardzo harmonijnie, żeby pan Szopa wrócił na rodzinną ziemię i powiedział trochę więcej na temat tych spraw, z powodu których postanowił udać się w daleką wycieczkę na Dominikanę. Zaangażowanie ministrów było tutaj adekwatne i przyczyniło się do tego, że szybko doprowadziliśmy do zakończenia tego procesu

– podkreślił premier.

Podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Paweł Szopa – biznesmen, twórca marki Red is Bad – został zatrzymany w piątek w Dominikanie. Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak poinformowała tego dnia, że przekazanie Szopy do Polski jest możliwe w procedurze ekstradycyjnej albo deportacyjnej. Adamiak podkreśliła, że druga z nich jest „znacznie sprawniejsza”.

– Ponieważ jest to procedura administracyjna i przynajmniej w Polsce decyzję w tym zakresie podejmuje właściwy komendant Straży Granicznej

– wyjaśniła.

Dodała, że „mogłaby potrwać nawet kilka dni”. Z kolei ekstradycja jest wieloetapową procedurą, w której przewidziany jest etap postępowania sądowego, środki odwoławcze przysługujące osobie ściganej.

O wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów b. szefowi RARS Michałowi K. i Pawłowi Szopie w sprawie nieprawidłowości w RARS Prokuratura Krajowa poinformowała w sierpniu. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Od 10 października Szopa był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Wcześniej wystawiono za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania.

Portal Onet pisał w czerwcu, że „za czasów PiS władze zawarły z twórcą marki odzieżowej +Red is Bad+ Pawłem Szopą swoisty sojusz, służący wyprowadzaniu publicznych pieniędzy na nieopisaną dotąd skalę”, a „dla ekipy (b. premiera Mateusza) Morawieckiego przedsiębiorca stał się dostawcą wszystkiego — od sprzętu ochronnego w pandemii po agregaty prądotwórcze podczas wojny”.

Według portalu tylko w ciągu trzech lat na konta Szopy trafiły przelewy na 0,5 mld zł, zamówienia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) dostawał bez przetargu; od połowy ubiegłego roku sprawę badała rzeszowska delegatura CBA, a biura RARS i spółek przedsiębiorcy zostały przeszukane w grudniu.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. Prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.