Paweł Szopa został zatrzymany w Dominikanie przez miejscowe organy ścigania po namierzeniu go przez polską policję – poinformował Aleksander Pradun z KGP.

Biznesmen Paweł Szopa, twórca marki Red is Bad, od 10 października był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Wcześniej wystawiony został list gończy i europejski nakaz aresztowania.

Służba konsularna udziela pomocy Prokuraturze Krajowej w sprowadzeniu do kraju zatrzymanego w Dominikanie Pawła Szopy – poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Lewandowski potwierdził, że doszło do zatrzymania twórcy marki Red is Bad Pawła Szopy. Zatrzymania dokonali dominikańscy funkcjonariusze Interpolu.

Według Lewandowskiego, Paweł Szopa złożył 21 października oficjalne pismo, w którym poinformował dyrektora generalnego ds. migracyjnych Dominikany, że chce wrócić do Polski.

– zapewnił.

Zdaniem obrońcy Szopa kontaktował się z organami ścigania na Dominikanie za pośrednictwem adwokata.

Dodał, że jego klient nie ukrywał się, a służby miały wiedzę, gdzie się znajduje.

– W przyszłym tygodniu miał dobrowolnie stawić się na lot, także to zatrzymanie było niepotrzebne

– ocenił.

Lewandowski przekazał, że jego klient wyraził zgodę na podawanie nazwiska.

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak powiedziała PAP, że ustalana jest procedura przekazania Pawła Szopy do Polski. Możliwe są dwa warianty: procedura ekstradycyjna oparta na zasadzie wzajemności i procedura deportacyjna – wyjaśniła.

– W tej chwili ustalana jest procedura przekazania pana Pawła S. do Polski. Możliwe są dwa warianty: procedura ekstradycyjna oparta na zasadzie wzajemności i procedura deportacyjna. Ta druga jest znacznie sprawniejsza, bo mogłaby doprowadzić do tego, że Paweł S. trafi do Polski w ciągu kilku dni