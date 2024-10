Rodzimi przedsiębiorcy są numerem jeden w Europie, jeśli chodzi o sprzedaż zniczy. Na świecie wyprzedzają nas tylko Chiny – pisze poniedziałkowy „Puls Biznesu”.

Jak czytamy w gazecie, według danych International Trade Center wartość eksportu polskich zniczy i świec w minionym roku osiągnęła 764 mln euro.

– To aż 17 proc. światowego rynku. Tym samym co szósty znicz lub świeca na świecie pochodzi z Polski. To plasuje nas na drugim miejscu w skali globalnej – pierwsze zajmują Chiny, które eksportują znicze o wartości 877 mln euro