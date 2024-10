W nocy z soboty na niedzielę czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy! Oznacza to, że pasażerowie kolei pojadą o godzinę dłużej. Cofniemy zegarki z godziny 3:00 na 2:00. W tym czasie, pociągi PKP Intercity zatrzymają się na najbliższej stacji, aby finalnie dojechać zgodnie z rozkładem jazdy.

Taka zmiana będzie dotyczyć 12 pociągów intercity jadących m.in z Krakowa do Kołobrzegu, z Przemyśla do Świnoujścia i Świnoujścia do Warszawy.

– Pociąg z Warszawy do Świnoujścia zatrzyma się w Zbąszynku o godzinie 2:10 w nocy i będzie tam stał przez kolejną godzinę – Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP Intercity

PKP Intercity zachęca do skorzystania z infolinii. Jest ona czynna czynna jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Informacje na temat zmian przekażą również drużyny konduktorskie pracujące tej nocy.