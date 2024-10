Od połowy grudnia zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów PKP Intercity, w którym podróżni znajdą ponad pół tysiąca połączeń i skrócony czas przejazdu na wielu popularnych trasach – zapowiedział Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity. Dodał, że sukcesywne zwiększanie liczby połączeń krajowych i zagranicznych wymaga nowoczesnego taboru, dlatego spółka ogłosiła przetarg na dostawę nowoczesnych piętrowych pociągów elektrycznych.

Jak poinformował Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity, od grudnia w nowym rozkładzie przybędzie połączeń.

– Będzie ich o 51 więcej, czyli w sumie aż 505 połączeń, z czego 471 całorocznych i 34 sezonowe połączenia

– podał.

Dodał, że w nowym rozkładzie pociągi pojadą szybciej.

– Z Warszawy do Szczecina można będzie dotrzeć w 4 godziny i 18 minut, do Białegostoku tylko w półtorej godziny, a dojazd ze stolicy do Łodzi Fabrycznej skróci się do ok. 65 minut

– zadeklarował szef spółki.

Jak zaznaczył, atrakcyjny czas przejazdu będą miały też połączenia obsługujące południe Polski. Z Krakowa do Zakopanego czas przejazdu wyniesie nieco ponad 2 godziny.

– O ponad 60 minut skróci się podróż z Krakowa do Zamościa, do którego z Krakowa dojedziemy w niecałe 4 godziny. Ze Szczecina dotrzemy szybciej nie tylko do Warszawy, ale także do Poznania – w jedną godzinę i pięćdziesiąt minut). A podróż z Wrocławia do Gdańska skróci się o 20 minut z dotychczasowych 4 godzin 37 minut

– wymienił prezes Malinowski.

Według niego nowy rozkład będzie dla pasażerów miłym zaskoczeniem dzięki rozszerzeniu siatki połączeń pociągów Pendolino.

– Od połowy grudnia będą one kursować na trasie Warszawa – Poznań – Szczecin. Poranny skład wyjedzie ze Szczecina przed 8:00 i pokona tę trasę w 4 godziny 18 minut. Powrotne EIP do Szczecina pozwoli wrócić ze stolicy po 20:00. Oprócz postoju w Poznaniu pociąg zatrzyma się w Stargardzie i Krzyżu, co umożliwi przesiadkę w kierunku Gorzowa

– zaznaczył.

Poranny skład wyjedzie ze Szczecina przed 8:00 i pokona tę trasę w 4 h 18 minut. Powrotne EIP do Szczecina pozwoli wrócić ze stolicy po 20:00. Oprócz postoju w Poznaniu pociąg zatrzyma się w Stargardzie i Krzyżu, co pozwoli na przesiadkę w kierunku Gorzowa.

Janusz Malinowski dodał, że to nie koniec miłych niespodzianek dla pasażerów w nowym sezonie.

– Pojawią się też nowe połączenia międzynarodowe, w tym trasa z czeskiej Pragi do Gdyni, która będzie obsługiwana przez cztery pary pociągów dziennie

– powiedział.

Zwrócił uwagę, że pociągi IC Baltic Express będą zatrzymywać się nie tylko w największych polskich miastach, tj. Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu czy Wrocławiu, ale także w mniejszych ośrodkach m.in w Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie i Kłodzku.

– Co więcej, składy PKP Intercity po raz pierwszy zatrzymają się na stacjach: Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie

– zapowiedział Malinowski.

Poinformował też, że ze stolicy województwa małopolskiego do Przemyśla kursować będzie pociąg IC Gierymski, a do Szczecina pojedzie skład IC Sukiennice, który w sezonie letnim będzie jeździć w wydłużonej relacji do Zakopanego.

– Dzięki rozszerzeniu terminów kursowania pociągu IC Halny (rel. Zakopane – Poznań) mieszkańcy Podhala zyskają codzienne połączenie z Wrocławiem i Poznaniem. A nowym miejscem zatrzymania w regionie będzie stacja Mielec, przez którą kursować będzie skład IC Hetman rel. Hrubieszów Miasto – Kraków Główny

– zaznaczył.

Według szefa PKP Intercity dynamicznie rosnące zainteresowanie przejazdami dalekobieżnymi, a z drugiej strony zbliżająca się liberalizacja rynku kolejowego (po 2030 roku), nie może pozostać bez odpowiedzi inwestycyjnej ze strony spółki. Dlatego przewoźnik planuje kupić 42 sztuki piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, z możliwością domówienia kolejnych 30, na co spółka ogłosiła właśnie przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego.

– Takiego zamówienia jeszcze w historii spółki nie było. Jego wartość w podstawowej części, to prawie 10 mld zł brutto, z czego 55 proc. to kwota przeznaczona na zakup taboru. Wartość zamówienia z opcją na dodatkowe 30 pojazdów rośnie do prawie 17 mld zł brutto

– poinformował prezes Malinowski.

Dodał, że pociągi mają być dostosowane do przejazdów dalekobieżnych, zapewniając ok. 500 pasażerom superkomfortową podróż.

Czasowe zmiany w organizacji ruchu

– PKP PLK planuje dalsze prace na odcinku Poznań – Zbąszynek, w związku z czym pociągi kursujące na tej trasie mogą mieć wydłużony czas przejazd – zapowiada Maciej Dutkiewicz.

Pociąg do Pendolino

Informacja o uruchomieniu od grudnia pociągu Pendolino na trasie Szczecin – Warszawa wywołała lawinę komentarzy w internecie.

– To już oficjalne! Pendolino będzie jeździć na trasie Szczecin-Warszawa i to już od połowy grudnia. Kluczowe w tej wiadomości jest to, że pociąg pokona tę trasę w rekordowo krótkim czasie 4 godzin i 17 minut. Wraz z pendolino uruchomiona zostanie także dodatkowa relacja express intercity na tym odcinku

– pisze na platformie X Arkadiusz Marchewka z Ministerstwa Infrastruktury.

– Nowa oferta sprawi, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Rekordowo skracamy czas przejazdu, poprawiamy komfort podróży i zwiększamy częstotliwość połączeń

– podsumowuje poseł Platformy.

To już oficjalne??

– Jesteś ze Szczecina i dostajesz robotę w nowym rządzie. Idziesz w ministry. Masz pod sobą linię kolejową po których można jechać maksymalnie 160km/h i masz Pendolino, które może pojechać 250km/h. Więcej nie pojedzie, bo tam nie ma warunków

– ocenia Janusz Pietruszyński, konsultant biznesowy.

– Dzięki Pendolino czas podróży z Warszawy do Szczecina skróci się o całe 17 min. KOSMOS i sukces na miarę SpaceX

– ironizuje Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia TAK dla CPK.

Dzięki Pendolino czas podróży z Warszawy do Szczecina skróci się o całe 17 min. KOSMOS i sukces na miarę @SpaceX ?? ??EIC pokonuje trasę Wawa – Szczecin w 4:36.

Z kolei Adam Szłapka ogłasza sukces po ogłoszeniu informacji o uruchomieniu nowego połączenia pociągów Pendolinlo

– Dobra wiadomość: od 14 grudnia Pendolino będzie jeździć z Warszawy do Poznania. W tej sprawie wielokrotnie interweniowałem u poprzedniej władzy. Udało się dopiero teraz

– pisze minister ds. Unii Europejskiej.

– Dlaczego dobra? Zakładany czas przejazdu uda się zrealizować składami wagonowymi lub innymi EZT we flocie Intercity. Na żadnym odcinku tej trasy nie jest możliwe uzyskanie predkosci powyżej 160 km/h, a do takich przewidziane są składy Pendolino

odpowiada na tweet Adama Szłapki Igor Sokołoski, kolejarz i dziennikarz.