Grupy dzieci i młodzieży w wieku do 26 lat mogą korzystać z nowej oferty tańszych przejazdów pociągami PKP Intercity „Junior 6 Plus” – poinformowała w środę (22 października) spółka. Przykładowo, bilet bez ulgi na przejazd Pendolino z Trójmiasta do Krakowa ma kosztować 99 zł.

Jak wskazano w komunikacie PKP Intercity, oferta skierowana jest do grup liczących co najmniej sześć osób.

– podał przewoźnik.

Jak wynika z przekazanych przez PKP Intercity informacji, oferta obowiązuje na trasach krajowych, wyłącznie w wybranych pociągach, odcinkach i terminach. Bilety można nabyć na przejazd w klasie 2 wszystkich kategorii pociągów PKP Intercity, ale tylko na podróże bez przesiadek.

– zaznaczono w komunikacie.

Jak przekazało PKP Intercity, ceny biletów w ofercie „Junior 6 Plus” są dużo niższe od cen bazowych.

– Przejazd pociągiem TLK albo IC na przykład na trasie Lublin – Poznań będzie kosztował 24 zł. Ceny biletów na pociąg Pendolino są również korzystne. Przykładowo podróż z Krakowa do Warszawy będzie kosztowała 49 zł, a na trasie Kraków – Gdynia 99 zł. Za 99 zł można też pojechać np. z Katowic do Trójmiasta albo z Trójmiasta do Krakowa. Te ceny mogą być jeszcze niższe dla osób, którym przysługują ulgi ustawowe, np. dla uczniów albo studentów