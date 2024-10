Na terenie gminy Zbąszynek trwają intensywne prace drogowe. Samorząd remontuje drogi gminne. Część z tych prac dobiega właśnie końca, inne jeszcze trwają. W planach są też następne.

– Ważne, że na wszystkie inwestycje drogowe udało się nam otrzymać dofinansowanie czy to z Polskiego Ładu, czy z Funduszu Dróg Samorządowych – informuje Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Na ulicy Okrężnej w Kosieczynie był do tej pory zniszczony bruk. Za zgodą konserwatora zabytków wykonano nawierzchnię asfaltową. To istotne, bo droga prowadzi m.in. do cmentarza.