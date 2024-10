Miesiąc po powodzi posłowie PiS krytykują działania rządu w związku ze zwalczaniem skutków żywiołu i wytykają niewystarczającą pomoc powodzianom. Według ich informacji uzyskanych podczas kontroli w MSWiA, tylko 16 rodzin otrzymało wsparcie do 200 tys. zł na odbudowę domów.

Na piątkowej (18 października) konferencji prasowej poseł PiS Paweł Hreniak zarzucał, że miesiąc po powodzi powodzianie nie mogą liczyć na wsparcie rządu Donalda Tuska.

Przypomniał, że powódź zniszczyła 11 tys. domów jednorodzinnych i 3 tys. domów wielorodzinnych, czyli – jak powiedział – w sumie około 14 tys. gospodarstw domowych powinno otrzymać wsparcie w wysokości do 200 tys. zł na odbudowę.

Hreniak poinformował, że podczas kontroli poselskiej przeprowadzonej w czwartek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dowiedzieli się, że takie środki na odbudowę otrzymało 16 rodzin.

– 16 rodzin ma na koncie wsparcie, które było obiecane ze strony Donalda Tuska. To miało być wsparcie niemalże od ręki, wsparcie na odbudowę domów (…). Te pieniądze muszą być na kontach powodzian, oni muszą zacząć odbudowywać swoje domy i mieszkania

– grzmiał.

Również poseł Zbigniew Bogucki krytykował rząd za działania w związku z powodzią.

– Donalda Tuska i jego rządu nie było przed powodzią, nie było w pierwszych dniach powodzi i nie ma po powodzi

– powiedział.

Bogucki poinformował, że 16 rodzinom zostało wypłacone łącznie 1 mln 127 tys. zł, a więc średnio około 70 tys. zł.

– W tym samym czasie rząd Donalda Tuska budżecie na przyszły rok zapewnia 25 mln zł dla pana Kierwińskiego i obsługi pana ministra. Na co? Na wynagrodzenia, na pochodne wynagrodzeń, na podróże służbowe i na szkolenia

– mówił oburzony.

Polityk przekazał też, że pomoc na odbudowę budynków gospodarczych do 100 tys. zł nie jest w ogóle wypłacana.

– Mamy do czynienia z rządem nieudaczników, mamy do czynienia z rządem, który nie interesuje się Polakami

– ocenił.

Pełnomocnik rządu ds. odbudowy zalanych terenów Marcin Kierwiński, odpowiadając w czwartek w Sejmie na pytanie posłów PiS ws. szczegółowych danych dotyczących pomocy udzielonej powodzianom przez rząd, zaznaczył, że do tej pory rząd – jeżeli chodzi o wypłaty – przekazał na pomoc powodzianom ponad 970 mln zł. Dodał, że na wypłatę zasiłków z budżetu centralnego do wojewodów trafiło ponad 350 mln zł; bezpośrednio do ludzi – jak mówił Kierwiński – trafiło 250 mln zł.

Kierwiński poinformował też, że najwięcej pieniędzy wypłacono w dwóch najbardziej dotkniętych żywiołem województwach – opolskim (189 mln zł) i dolnośląskim (132 mln zł). Dodał, że pieniądze te, z budżetu centralnego przekazano wojewodom, a ci – poprzez ośrodki pomocy społecznej wojewodów, wypłacają je bezpośrednio poszkodowanym.

Powodzianom przyznawany jest jednorazowy zasiłek powodziowy do kwoty 2 tys. zł, zasiłek celowy tzw. pomoc doraźna w wysokości 8 tys. zł oraz zasiłek do 1 tys. zł w odniesieniu do tych gospodarstw, które wymagają osuszania i zwiększonego poboru energii elektrycznej. Rząd zdecydował także o przyznawaniu zasiłku na odbudowę budynków gospodarczych (do 100 tys. zł), jak również na odbudowę budynków mieszkalnych (do 200 tys. zł).