Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nie uwzględnił dziś zażalenia obrońców na zatrzymanie Michała O., podejrzanego w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości – poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa.

Podkreśliła, że tym samym sąd potwierdził, że zatrzymanie podejrzanego było „zasadne, legalne i przeprowadzone prawidłowo”.

Decyzję sądu skomentował obrońca księdza adwokat Michał Skwarzyński.

– To jest orzeczenie, które otwiera mi wreszcie drogę do złożenia skargi do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w zakresie tortur i nieludzkiego, poniżającego traktowania. Powiadomię o tej sytuacji również komitet ds. tortur. Sprawa w Polsce się zakończyła, moim zdaniem, orzeczeniem skandalicznym, niestety politycznym i życzeniowym